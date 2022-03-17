***EUHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.03.2022 18:25
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EUHOL.E payları 18/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011194
BIST
18:052.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 44,79
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
18:0514,7527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1372
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
18:0516,3857
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,2352
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
18:05921,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 17,06
|Açılış
|: 921,74
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,19
|48.820.942
|% 10,00
|
|PENTA
|346,50
|50.214.725
|% 10,00
|
|YEOTK
|62,75
|8.726.392
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|101.316.659
|% 9,99
|
|ISBIR
|47,84
|1.746.642
|% 9,98
|
|PKENT
|393,30
|106.043.798
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|49.485.421
|% -9,96
|
|UTPYA
|11,30
|309.527
|% -5,83
|
|ULUFA
|2,84
|25.235.333
|% -4,05
|
|TETMT
|264,00
|10.207.303
|% -3,93
|
|KRDMD
|14,99
|3.484.493.073
|% 4,17
|
|EREGL
|35,76
|3.189.434.623
|% 4,32
|
|GARAN
|11,86
|2.977.659.825
|% 0,00
|
|THYAO
|27,86
|2.564.985.177
|% 0,58
|
|FROTO
|303,20
|1.801.096.660
|% 5,83
|
|DOHOL
|3,46
|992.720.921
|% 5,49
|
|GARAN
|11,86
|2.977.659.825
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,89
|922.516.359
|% 2,37
|
|KRDMD
|14,99
|3.484.493.073
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,25
|378.640.156
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7416
|14,7489
|% 0,91
|
|Euro
|16,3485
|16,3813
|% 1,43
|
|Sterlin
|19,2626
|19,3592
|% 0,61
|
|Frank
|15,6512
|15,7454
|% 1,23
|
|Riyal
|3,9129
|3,9325
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|21,21
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,26
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|0,28
|
|B. Petrol
|106
|106
|7,83
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RTALB
Yüzde 5.62 oranında artışla 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 892 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 6 artarak (% 2.55 ) 2, 399
-
17:56XU100
Endeks 2, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 12 üstünde . İşlem hacmi 30, 585.00 milyon TL de
-
17:56AYEN
Yüzde 9.85 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 161, 822 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 344, 970 adet işlem