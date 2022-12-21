***EUHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.12.2022 09:04
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E %150 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,08 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088874
BIST
11:075.478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 58,72
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.449
11:0718,6718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 18,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
11:0719,8540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0447
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8685
En Düşük
19,7871
11:071.089,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.089,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler11:07
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|5.639.322
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PCILT
|32,46
|5.555.985
|% -4,75
|
|MMCAS
|6,01
|441.885
|% -4,30
|
|PAMEL
|238,20
|4.730.758
|% -3,99
|
|RYSAS
|24,08
|28.570.149
|% -3,68
|
|THYAO
|145,30
|2.066.910.314
|% -0,41
|
|VAKBN
|13,04
|1.958.892.198
|% 2,76
|
|AKBNK
|21,08
|1.860.102.637
|% 5,40
|
|SAHOL
|42,82
|1.724.421.139
|% 3,38
|
|ISCTR
|13,23
|1.719.413.370
|% 2,08
|
|EKGYO
|8,20
|1.234.119.977
|% 0,12
|
|VAKBN
|13,04
|1.958.892.198
|% 2,76
|
|ADESE
|2,12
|310.886.311
|% -1,40
|
|SKBNK
|3,29
|436.410.286
|% 2,49
|
|YKBNK
|12,58
|1.654.615.680
|% 2,69
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6650
|18,6718
|% 0,11
|
|Euro
|19,8464
|19,8540
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6413
|22,7549
|% 0,01
|
|Frank
|20,0603
|20,1812
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9465
|4,9713
|% 0,05
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-1,54
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.090
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.332
|7.385
|-12,00
|
|Yarım
|3.562
|3.610
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.805
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,95
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,13
|
|B. Petrol
|79,77
|79,77
|-0,22
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:21ORGE
Yüzde 6.31 oranında artışla 28.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 562, 846 adet işlem
-
11:19DITAS
Yüzde 6.73 oranında artışla 40.92 lira fiyatla işlem gören hissede 412, 094 adet işlem
-
11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 43 artarak (% 0.96 ) 5, 906
-
11:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, VAKBN, EKGYO
-
11:18XU100
Endeks 5, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 30, 779.00 milyon TL de