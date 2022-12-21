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***EUHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

21.12.2022 09:06
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***EUHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [EUHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

EUHOL.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 29/12/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088875


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BIST En Aktif Hisseler11:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CASA 190,40 1.955.408 % 9,99  
PLTUR 16,11 6.195.535 % 9,97  
OTTO 97,10 972.651 % 9,97  
VKING 20,76 760.584 % 9,96  
SNKRN 24,74 859.270 % 9,96  
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11:38 Alış Satış %  
Dolar 18,6618 18,6698 % 0,10  
Euro 19,8463 19,8587 % 0,25  
Sterlin 22,6130 22,7264 % -0,12  
Frank 20,0643 20,1852 % 0,13  
Riyal 4,9467 4,9715 % 0,05  
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11:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 -2,29  
Altın Gr. 1.090 1.090 -0,20  
Cumhuriyet 7.263 7.372 49,00  
Tam 7.336 7.391 -6,00  
Yarım 3.564 3.613 -3,00  
Çeyrek 1.782 1.806 -1,00  
Gümüş.Ons 23,93 23,96 -0,23  
Gümüş Gr. 14,37 14,39 -0,11  
B. Petrol 79,99 79,99 0,00  
Seans Raporu 11:38
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