***EUHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.12.2022 09:06
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 29/12/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088875
BIST
11:385.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 39,45
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.445
11:3818,6698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0178
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
11:3819,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0494
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
11:381.089,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,07
|Açılış
|: 1.089,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler11:38
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.195.535
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PAMEL
|234,50
|6.387.895
|% -5,48
|
|PCILT
|32,52
|6.609.005
|% -4,58
|
|SANEL
|16,18
|2.616.313
|% -4,54
|
|RYSAS
|23,90
|34.525.600
|% -4,40
|
|THYAO
|144,20
|2.894.174.872
|% -1,17
|
|AKBNK
|20,92
|2.479.414.396
|% 4,60
|
|VAKBN
|12,96
|2.281.716.426
|% 2,13
|
|SAHOL
|43,10
|2.249.101.255
|% 4,06
|
|ISCTR
|13,17
|2.123.786.467
|% 1,62
|
|EKGYO
|8,17
|1.492.422.792
|% -0,24
|
|ADESE
|2,09
|387.675.916
|% -2,79
|
|VAKBN
|12,96
|2.281.716.426
|% 2,13
|
|ISCTR
|13,17
|2.123.786.467
|% 1,62
|
|YKBNK
|12,53
|1.957.663.228
|% 2,29
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6618
|18,6698
|% 0,10
|
|Euro
|19,8463
|19,8587
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,6130
|22,7264
|% -0,12
|
|Frank
|20,0643
|20,1852
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9467
|4,9715
|% 0,05
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,29
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.336
|7.391
|-6,00
|
|Yarım
|3.564
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.806
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|79,99
|79,99
|0,00
|
Seans Raporu
11:38
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11:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ASELS, KOZAL
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11:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 43 artarak (% 0.79 ) 4, 800
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11:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, CASA, OZSUB, VKING, OZGYO, OTTO, PLTUR, SNKRN, BRKVY
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11:53
OZSUB, EMNIS, VKING değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:53
EUHOL, RHEAG, PAMEL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında