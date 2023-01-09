***EUHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.01.2023 09:04
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [EUHOL]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.BE (Kaydi Pay, Miktar: 15.261.073,779 TL nominal, Aracı: MTY, Kapanış Tarihi: 10.01.2023) Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096372
BIST
13:185.263
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -79,01
|Açılış
|: 5.402
|
|Önceki Kapanış
|: 5.342
|
5.417
En Düşük
5.177
13:1818,7824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0759
|Açılış
|: 18,9095
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9100
|
18,7974
En Düşük
18,6125
13:1820,0513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1379
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1000
|
20,1086
En Düşük
19,9153
13:181.131,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 8,33
|Açılış
|: 1.131,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.122,87
|
1.135,78
En Düşük
1.124,03
BIST En Aktif Hisseler13:16
|GSRAY
|7,48
|22.631.092
|% 10,00
|
|VKING
|39,60
|815.641
|% 10,00
|
|BALAT
|23,10
|201.686
|% 10,00
|
|CASA
|210,10
|47.903
|% 10,00
|
|TERA
|28,20
|14.257.666
|% 9,98
|
|KSTUR
|295,40
|371.659
|% -9,99
|
|MARTI
|4,58
|40.501.768
|% -9,84
|
|KATMR
|2,57
|279.191.585
|% -9,82
|
|FENER
|65,45
|562.813.980
|% -9,41
|
|MANAS
|45,66
|64.212.205
|% -6,97
|
|KRDMD
|19,17
|5.542.199.478
|% -0,47
|
|THYAO
|140,80
|4.373.197.621
|% -1,19
|
|EREGL
|40,48
|4.221.187.517
|% -2,79
|
|ENKAI
|34,58
|2.956.148.992
|% 1,29
|
|ASELS
|61,25
|2.839.116.219
|% -2,62
|
|KRDMD
|19,17
|5.542.199.478
|% -0,47
|
|EKGYO
|9,12
|2.157.469.212
|% -1,08
|
|YKBNK
|10,42
|1.383.767.060
|% -3,07
|
|KATMR
|2,57
|279.191.585
|% -9,82
|
|SKBNK
|2,87
|298.894.267
|% 0,35
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7779
|18,7838
|% 0,41
|
|Euro
|20,0384
|20,0536
|% 0,70
|
|Sterlin
|22,7534
|22,8675
|% 0,86
|
|Frank
|20,2364
|20,3583
|% 0,75
|
|Riyal
|4,9832
|5,0082
|% 0,43
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|6,37
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.132
|8,66
|
|Cumhuriyet
|7.625
|7.740
|37,00
|
|Tam
|7.661
|7.722
|134,00
|
|Yarım
|3.710
|3.775
|66,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.887
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,46
|0,11
|
|B. Petrol
|81,16
|81,16
|2,59
|