***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:20
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827368
BIST
13:5496.984
En Yüksek
|Değişim
|: -3,94%
|| -3.982,47
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
13:546,2370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0267
|Açılış
|: 6,2310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
13:547,0139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,9960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
13:54328,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,59
|Açılış
|: 328,25
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.824.483
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|272.573.481
|% 19,80
|
|SELEC
|8,83
|127.101.238
|% 19,65
|
|DEVA
|11,89
|177.732.014
|% 19,62
|
|ECZYT
|13,10
|109.331.054
|% 18,87
|
|IHEVA
|2,55
|6.185.392
|% -19,81
|
|ALCTL
|13,10
|15.476.113
|% -19,19
|
|HUBVC
|16,19
|43.366.903
|% -19,05
|
|TSPOR
|3,52
|134.248.295
|% -18,14
|
|RYSAS
|4,72
|32.534.268
|% -17,05
|
|ASELS
|25,08
|505.401.149
|% -4,13
|
|THYAO
|8,91
|358.641.366
|% -7,28
|
|ECILC
|4,78
|272.573.481
|% 19,80
|
|GARAN
|9,04
|191.401.037
|% -5,64
|
|DEVA
|11,89
|177.732.014
|% 19,62
|
|IHLGM
|0,99
|118.414.807
|% -11,61
|
|ODAS
|1,43
|132.257.971
|% -11,18
|
|CEMAS
|0,80
|53.324.996
|% -13,04
|
|KARSN
|1,41
|86.883.722
|% -8,44
|
|EKGYO
|1,16
|70.307.082
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9177
|7,9574
|% -0,27
|
|Frank
|6,6122
|6,6520
|% 0,27
|
|Riyal
|1,6555
|1,6639
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|3,76
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|-13,00
|
|Tam
|2.166
|2.220
|-13,69
|
|Yarım
|1.047
|1.074
|-6,62
|
|Çeyrek
|525
|537
|-3,31
|
|Gümüş.Ons
|16,68
|16,71
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,74
|33,74
|-2,05
|