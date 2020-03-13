***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 13:39
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828437
BIST
13:5795.621
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 1.981,10
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
13:576,2771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0402
|Açılış
|: 6,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
13:577,0045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0684
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
13:57320,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,17
|Açılış
|: 320,19
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|526.696
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.883.488
|% 10,00
|
|DITAS
|7,86
|416.032
|% 9,93
|
|PEKGY
|1,98
|3.578.955
|% 9,39
|
|UZERB
|2,22
|218.754
|% 9,36
|
|AKGRT
|5,04
|3.767.867
|% -15,72
|
|IHGZT
|3,24
|1.649
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|EGCEY
|0,36
|36.951
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|ASELS
|25,10
|614.859.835
|% 3,04
|
|THYAO
|8,92
|519.498.121
|% 5,19
|
|GARAN
|9,12
|294.989.440
|% 4,35
|
|YKBNK
|2,21
|194.188.927
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|175.586.555
|% 1,50
|
|ODAS
|1,31
|160.212.158
|% -0,76
|
|IHLGM
|0,91
|94.913.603
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,21
|194.188.927
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|175.586.555
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,18
|83.191.501
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8770
|7,9165
|% -0,43
|
|Frank
|6,6096
|6,6494
|% -0,80
|
|Riyal
|1,6671
|1,6754
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,13
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.109
|2.161
|-6,39
|
|Yarım
|1.019
|1.046
|-3,10
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|15,77
|15,81
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|35,05
|35,05
|1,83
|