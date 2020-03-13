***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:11
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828500
BIST
15:5498.109
En Yüksek
|Değişim
|: 4,77%
|| 4.469,88
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
15:546,2927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0246
|Açılış
|: 6,2890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:546,9976
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0753
|Açılış
|: 6,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:54322,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,35
|Açılış
|: 322,64
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|11.512.714
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.033.119
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|539.806
|% 10,00
|
|ARDYZ
|11,47
|6.084.596
|% 9,97
|
|QNBFB
|37,56
|1.544.535
|% 9,95
|
|AKGRT
|5,30
|5.920.212
|% -11,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,12
|992.961.180
|% 7,22
|
|THYAO
|9,24
|877.090.817
|% 8,96
|
|GARAN
|9,29
|489.968.030
|% 6,29
|
|EREGL
|8,37
|310.997.111
|% 2,70
|
|KRDMD
|2,12
|297.225.948
|% 6,00
|
|ODAS
|1,39
|266.556.416
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,96
|145.868.197
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,12
|297.225.948
|% 6,00
|
|YKBNK
|2,25
|280.534.149
|% 5,63
|
|EKGYO
|1,20
|143.585.500
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8299
|7,8692
|% -1,02
|
|Frank
|6,5731
|6,6127
|% -1,35
|
|Riyal
|1,6715
|1,6798
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|12,54
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,28
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|20,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|16,44
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|7,95
|
|Çeyrek
|517
|528
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|35,41
|35,41
|2,19
|