***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 12:06
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828340
BIST
15:2498.299
En Yüksek
|Değişim
|: 4,98%
|| 4.659,01
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.460
En Düşük
91.644
15:246,3034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0139
|Açılış
|: 6,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:247,0266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0463
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:24321,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,41
|Açılış
|: 321,77
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|9.802.720
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|40.285.770
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|26.559.453
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|532.656
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.992.267
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,20
|5.411.818
|% -13,04
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,32
|857.661.083
|% 8,05
|
|THYAO
|9,29
|801.397.901
|% 9,55
|
|GARAN
|9,33
|438.680.352
|% 6,75
|
|EREGL
|8,49
|273.426.972
|% 4,17
|
|KRDMD
|2,14
|251.090.233
|% 7,00
|
|ODAS
|1,41
|241.893.208
|% 6,82
|
|IHLGM
|0,97
|128.624.245
|% 7,78
|
|KRDMD
|2,14
|251.090.233
|% 7,00
|
|EKGYO
|1,22
|132.774.368
|% 6,09
|
|YKBNK
|2,27
|243.700.747
|% 6,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8238
|7,8630
|% -1,10
|
|Frank
|6,5837
|6,6233
|% -1,19
|
|Riyal
|1,6689
|1,6772
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.589
|12,01
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.124
|2.156
|4,00
|
|Tam
|2.120
|2.173
|5,31
|
|Yarım
|1.025
|1.051
|2,56
|
|Çeyrek
|514
|526
|1,28
|
|Gümüş.Ons
|15,72
|15,75
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|35,24
|35,24
|2,02
|
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