***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 10:20
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830636
BIST
10:3885.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 47,64
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.045
En Düşük
84.803
10:386,5192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0396
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5227
En Düşük
6,4647
10:387,0858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0115
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1299
En Düşük
7,0471
10:38311,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,51
|Açılış
|: 311,23
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|OSMEN
|4,95
|5
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.544.545
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|904.070
|% 9,92
|
|ETILR
|1,57
|7.852
|% 9,79
|
|ULUUN
|3,17
|4.812.338
|% 9,69
|
|HUBVC
|11,75
|11.356.077
|% -10,10
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|OYAYO
|2,80
|677.986
|% -9,97
|
|MAALT
|46,14
|150.601
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|368.832
|% -9,96
|
|THYAO
|7,96
|139.756.464
|% 0,76
|
|ASELS
|21,66
|103.452.176
|% -0,37
|
|GARAN
|8,04
|85.760.797
|% 0,50
|
|ISFIN
|2,75
|74.545.715
|% 5,77
|
|ECILC
|3,12
|54.620.270
|% 4,70
|
|ISFIN
|2,75
|74.545.715
|% 5,77
|
|ODAS
|1,20
|32.187.903
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,77
|17.078.294
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,99
|43.832.689
|% 0,51
|
|ECILC
|3,12
|54.620.270
|% 4,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4994
|7,5371
|% -0,19
|
|Frank
|6,6892
|6,7295
|% 0,34
|
|Riyal
|1,7315
|1,7402
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.481
|1.482
|-4,97
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,91
|11,97
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,50
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|26,09
|26,09
|1,21
|