***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 11:07
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830649
BIST
11:0885.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -214,43
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.045
En Düşük
84.803
11:086,5225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0429
|Açılış
|: 6,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5255
En Düşük
6,4647
11:087,0877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,0740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0471
11:08310,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,05
|Açılış
|: 310,76
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|OSMEN
|4,95
|3.430
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.553.914
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|950.570
|% 9,92
|
|ETILR
|1,57
|7.852
|% 9,79
|
|ULUUN
|3,17
|8.365.813
|% 9,69
|
|HUBVC
|11,61
|18.084.614
|% -11,17
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|MAALT
|46,14
|151.893
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|432.110
|% -9,96
|
|SODSN
|10,28
|18.843
|% -9,90
|
|THYAO
|7,95
|175.402.299
|% 0,63
|
|ASELS
|21,62
|134.762.566
|% -0,55
|
|GARAN
|8,07
|130.193.029
|% 0,88
|
|ISFIN
|2,74
|88.411.853
|% 5,38
|
|ECILC
|3,09
|67.396.943
|% 3,69
|
|ISFIN
|2,74
|88.411.853
|% 5,38
|
|ODAS
|1,19
|38.675.851
|% -0,83
|
|YKBNK
|1,99
|63.980.771
|% 0,51
|
|IHLGM
|0,76
|20.566.434
|% -1,30
|
|THYAO
|7,95
|175.402.299
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4778
|7,5153
|% -0,48
|
|Frank
|6,6827
|6,7230
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7331
|1,7418
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.480
|1.481
|-5,42
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,02
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,00
|12,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|26,10
|26,10
|1,22
|