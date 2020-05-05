***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 12:31
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUHOL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842570
BIST
13:5298.545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -297,33
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
13:527,0836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0390
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
13:527,6839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
13:52386,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,19
|Açılış
|: 386,59
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.318.693
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.618.889
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|269.701
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.075.121
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|474.620
|% 9,97
|
|PETUN
|22,34
|381.310.338
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|116.960
|% -9,96
|
|PINSU
|5,70
|89.561.783
|% -9,95
|
|AYCES
|22,30
|142.341
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|809.595
|% -9,91
|
|TSPOR
|6,02
|440.511.230
|% 3,26
|
|GARAN
|8,21
|434.975.894
|% 0,49
|
|PETUN
|22,34
|381.310.338
|% -9,99
|
|AFYON
|2,80
|361.190.932
|% -4,76
|
|GSRAY
|2,72
|355.052.540
|% -2,16
|
|KRDMD
|2,24
|338.239.061
|% 3,70
|
|GSRAY
|2,72
|355.052.540
|% -2,16
|
|AFYON
|2,80
|361.190.932
|% -4,76
|
|DOHOL
|1,90
|163.773.440
|% 3,26
|
|IHLGM
|1,08
|85.463.727
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7903
|8,8344
|% 0,60
|
|Frank
|7,2665
|7,3102
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8795
|1,8889
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,02
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.531
|6,10
|
|Tam
|2.553
|2.593
|6,20
|
|Yarım
|1.238
|1.268
|3,10
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|14,80
|14,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|29,38
|29,38
|2,18
|