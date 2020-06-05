***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.06.2020 10:12
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849359
BIST
10:20110.278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 741,18
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.371
En Düşük
110.086
10:206,7646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7648
En Düşük
6,7351
10:207,6834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6972
En Düşük
7,6259
10:20371,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,58
|Açılış
|: 371,56
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|128.423
|% 10,00
|
|CRDFA
|3,88
|483.307
|% 9,92
|
|EGCEY
|1,11
|924.407
|% 9,90
|
|MNDRS
|2,80
|59.435.411
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,37
|826.425
|% 9,60
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|TSGYO
|3,09
|1.264.456
|% -9,91
|
|EKIZ
|5,76
|261.377
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|7.334.208
|% -9,84
|
|EMNIS
|3,71
|53.339
|% -7,94
|
|THYAO
|12,75
|173.879.732
|% 1,27
|
|GARAN
|8,17
|148.499.936
|% 0,37
|
|PETKM
|3,83
|86.378.010
|% -0,78
|
|ASELS
|32,06
|80.099.892
|% 1,20
|
|TCELL
|14,49
|72.951.295
|% 2,11
|
|CEMAS
|1,25
|38.495.368
|% 1,63
|
|PETKM
|3,83
|86.378.010
|% -0,78
|
|KARSN
|1,93
|42.554.745
|% 2,12
|
|IHLGM
|1,34
|29.225.567
|% -0,74
|
|MNDRS
|2,80
|59.435.411
|% 9,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5314
|8,5742
|% 0,61
|
|Frank
|7,0526
|7,0951
|% 0,21
|
|Riyal
|1,7955
|1,8045
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-5,23
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.442
|-5,10
|
|Tam
|2.482
|2.513
|-5,30
|
|Yarım
|1.211
|1.227
|-2,50
|
|Çeyrek
|606
|613
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|0,43
|