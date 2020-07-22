***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 10:38
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUHOL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861088
BIST
10:23119.302
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.260,26
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.816
10:236,8537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0332
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:237,8911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:23409,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 5,78
|Açılış
|: 409,59
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|ETILR
|4,13
|598.602
|% 9,84
|
|PENGD
|2,92
|5.837.135
|% 9,77
|
|KUTPO
|41,44
|34.960.748
|% -9,99
|
|DERAS
|6,20
|18.467.878
|% -9,36
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|MRGYO
|2,19
|1.107.053
|% -5,19
|
|DITAS
|26,02
|449.159
|% -4,90
|
|EKGYO
|2,39
|1.168.311.206
|% 5,75
|
|AFYON
|4,92
|178.728.288
|% 5,58
|
|GARAN
|8,00
|159.086.706
|% 0,76
|
|ASELS
|32,72
|106.677.820
|% 1,18
|
|KARSN
|3,21
|90.019.382
|% 4,22
|
|EKGYO
|2,39
|1.168.311.206
|% 5,75
|
|AFYON
|4,92
|178.728.288
|% 5,58
|
|KARSN
|3,21
|90.019.382
|% 4,22
|
|GSDHO
|2,41
|64.885.009
|% 2,99
|
|KRDMD
|3,09
|73.202.384
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6800
|8,7235
|% 0,26
|
|Frank
|7,3238
|7,3680
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8214
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,37
|
|Altın Gr.
|410
|410
|6,00
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.685
|38,50
|
|Tam
|2.740
|2.755
|39,50
|
|Yarım
|1.330
|1.347
|19,30
|
|Çeyrek
|667
|675
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,31
|0,99
|
|Gümüş Gr.
|4,92
|4,93
|0,26
|
|B. Petrol
|44,24
|44,24
|-0,08
|