***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 16:18
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864721
BIST
17:351.066
En Yüksek
|Değişim
|: -5,44%
|| -61,33
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
17:356,9695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:358,2354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0435
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:35444,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,86
|Açılış
|: 444,61
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
444,91
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|19,14
|141.141.333
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|4.732.191
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|KRGYO
|7,31
|80.626.039
|% 9,92
|
|KLNMA
|41,76
|53.224.172
|% -10,00
|
|IHLGM
|1,53
|215.085.135
|% -10,00
|
|BIZIM
|15,30
|36.308.198
|% -10,00
|
|ALCAR
|81,45
|22.922.222
|% -10,00
|
|KRDMA
|3,96
|21.995.681
|% -10,00
|
|ASELS
|33,08
|1.345.817.244
|% -6,18
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|THYAO
|10,51
|1.119.988.523
|% -1,68
|
|AKBNK
|4,98
|685.949.526
|% -4,96
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ISGYO
|1,95
|463.325.127
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|239.857.518
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,26
|544.568.870
|% -9,96
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0576
|9,1030
|% -0,02
|
|Frank
|7,5684
|7,6140
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|11,01
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,69
|
|Cumhuriyet
|2.912
|2.947
|-3,10
|
|Tam
|2.999
|3.033
|-3,10
|
|Yarım
|1.456
|1.478
|-1,50
|
|Çeyrek
|730
|741
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|5,52
|5,53
|0,09
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|-0,09
|