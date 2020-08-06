***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 13:05
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865899
BIST
17:181.047
En Yüksek
|Değişim
|: -4,15%
|| -45,26
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
17:187,2850
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 0,2404
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
17:188,6477
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 0,2710
|Açılış
|: 8,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
17:18484,52
En Yüksek
|Değişim
|: 4,92%
|| 22,73
|Açılış
|: 484,52
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|34.161.941
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.648.773
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|38.526.975
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.867.007
|% 9,95
|
|ERSU
|4,42
|31.930.145
|% 9,95
|
|KONYA
|388,80
|36.870.694
|% -10,00
|
|HLGYO
|2,16
|93.550.599
|% -10,00
|
|ALCAR
|71,10
|4.870.920
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.250.414
|% -10,00
|
|FLAP
|3,51
|22.357.052
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,93
|2.248.042.350
|% -7,66
|
|GARAN
|6,53
|1.345.985.946
|% -3,69
|
|SISE
|5,94
|1.083.542.155
|% -4,81
|
|AKBNK
|4,75
|1.060.072.559
|% -5,38
|
|ASELS
|15,79
|980.218.358
|% -6,24
|
|EKGYO
|1,93
|2.248.042.350
|% -7,66
|
|ODAS
|2,15
|577.966.595
|% -8,12
|
|YKBNK
|2,06
|467.528.416
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,75
|1.060.072.559
|% -5,38
|
|GARAN
|6,53
|1.345.985.946
|% -3,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5697
|9,6176
|% 3,87
|
|Frank
|7,9756
|8,0236
|% 3,24
|
|Riyal
|1,9395
|1,9492
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.061
|22,39
|
|Altın Gr.
|484
|485
|22,73
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.343
|248,50
|
|Tam
|3.303
|3.460
|275,50
|
|Yarım
|1.603
|1.676
|122,20
|
|Çeyrek
|804
|843
|65,00
|
|Gümüş.Ons
|28,20
|28,24
|1,27
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|0,53
|
|B. Petrol
|45,41
|45,41
|0,22
|