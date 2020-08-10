***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2020 10:04
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867119
BIST
11:531.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,81
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:537,3291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0384
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:538,6342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1016
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:53480,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,91
|Açılış
|: 480,06
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|190.379
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.367.951
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|389.954
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,57
|1.170.858.574
|% 4,65
|
|EKGYO
|1,92
|651.417.197
|% -2,04
|
|GARAN
|6,60
|309.618.272
|% 0,30
|
|SASA
|12,95
|263.257.242
|% 3,85
|
|SISE
|6,03
|241.805.024
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|651.417.197
|% -2,04
|
|KARSN
|2,73
|182.006.060
|% 0,74
|
|ASELS
|17,57
|1.170.858.574
|% 4,65
|
|KRDMD
|2,63
|175.319.006
|% -1,13
|
|ODAS
|2,23
|117.230.975
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5573
|9,6052
|% 0,74
|
|Frank
|7,9818
|8,0299
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9509
|1,9607
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.034
|-1,00
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,26
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.273
|-11,00
|
|Tam
|3.210
|3.293
|-6,96
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|-3,37
|
|Çeyrek
|778
|796
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|28,36
|28,41
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,04
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|0,51
|