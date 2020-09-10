***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2020 12:13
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874373
BIST
14:571.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,16
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.094
14:577,4579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0270
|Açılış
|: 7,4870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4561
14:578,8480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0102
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
14:57467,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,53
|Açılış
|: 467,35
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler14:57
|KSTUR
|125,40
|509.375
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.369,50
|958.750
|% 10,00
|
|PKENT
|1.097,80
|1.448.976
|% 10,00
|
|SODSN
|13,75
|296.153
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.267.491.403
|% -9,99
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|490.980.998
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|979.752.499
|% -9,92
|
|GSRAY
|4,31
|831.701.271
|% -9,83
|
|PETKM
|4,33
|2.080.785.890
|% -3,99
|
|FENER
|44,32
|1.267.491.403
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,81
|987.121.868
|% -2,77
|
|TSPOR
|6,45
|979.752.499
|% -9,92
|
|GARAN
|6,86
|841.820.483
|% 1,48
|
|PETKM
|4,33
|2.080.785.890
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,81
|987.121.868
|% -2,77
|
|SKBNK
|1,51
|317.240.318
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,50
|290.409.116
|% 2,74
|
|GSRAY
|4,31
|831.701.271
|% -9,83
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4556
|7,4579
|% -0,36
|
|Euro
|8,8404
|8,8480
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,6484
|9,6967
|% -0,62
|
|Frank
|8,1806
|8,2299
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9850
|1,9950
|% -0,29
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-0,04
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|4,00
|
|Tam
|3.091
|3.168
|0,29
|
|Yarım
|1.494
|1.532
|0,14
|
|Çeyrek
|749
|766
|0,07
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,00
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|-0,53
|