***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2020 10:04
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876404
BIST
12:591.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
12:597,6880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0129
|Açılış
|: 7,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
12:598,9611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0150
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
12:59458,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,20
|Açılış
|: 458,51
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler12:59
|CRFSA
|23,98
|21.291.976
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.121.254
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.768.928
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.610.301
|% 9,99
|
|UZERB
|17,73
|70.335
|% 9,99
|
|SONME
|16,74
|12.287.726
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|10.617.857
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|588.169
|% -9,99
|
|MERIT
|85,60
|481.884
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|11.028.480
|% -9,98
|
|SISE
|6,81
|609.642.310
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,28
|541.471.065
|% -0,30
|
|ADESE
|2,38
|331.643.167
|% 3,03
|
|DOHOL
|2,37
|235.043.879
|% 2,60
|
|GARAN
|6,62
|208.035.832
|% 0,61
|
|KRDMD
|3,28
|541.471.065
|% -0,30
|
|ADESE
|2,38
|331.643.167
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,57
|186.634.249
|% 1,95
|
|DOHOL
|2,37
|235.043.879
|% 2,60
|
|SISE
|6,81
|609.642.310
|% 0,29
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6833
|7,6880
|% -0,17
|
|Euro
|8,9517
|8,9611
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,7793
|9,8283
|% 0,04
|
|Frank
|8,2813
|8,3312
|% -0,30
|
|Riyal
|2,0462
|2,0565
|% -0,08
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-12,57
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.033
|3.108
|-37,59
|
|Yarım
|1.466
|1.503
|-18,19
|
|Çeyrek
|735
|752
|-9,09
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,12
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|-0,17
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|-0,07
|