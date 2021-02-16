***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 17:00
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910004
BIST
17:301.540
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -22,43
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
17:307,0004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
17:308,4839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0293
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
17:30403,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -3,62
|Açılış
|: 403,61
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
402,91
BIST En Aktif Hisseler17:30
|BSOKE
|3,74
|334.592.696
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|63.649.319
|% 9,99
|
|VAKFN
|13,55
|7.880.241
|% 9,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|TKURU
|371,80
|7.559.740
|% -8,20
|
|TGSAS
|24,04
|222.167.414
|% -8,03
|
|KRGYO
|6,30
|79.341.032
|% -7,89
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KOZAL
|145,90
|2.873.202.992
|% -1,88
|
|PETKM
|5,16
|2.740.568.687
|% 0,58
|
|SASA
|40,50
|2.338.996.311
|% 6,97
|
|GUBRF
|76,20
|1.921.521.824
|% 4,17
|
|GARAN
|9,81
|1.572.358.389
|% -2,39
|
|SKBNK
|1,54
|1.364.576.622
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,52
|1.536.597.795
|% -0,79
|
|PETKM
|5,16
|2.740.568.687
|% 0,58
|
|TSKB
|1,74
|486.014.313
|% -1,14
|
|YKBNK
|2,86
|651.436.738
|% -2,05
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9961
|7,0004
|% 0,52
|
|Euro
|8,4762
|8,4839
|% 0,35
|
|Sterlin
|9,6881
|9,7367
|% 0,35
|
|Frank
|7,8130
|7,8601
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8604
|1,8697
|% 0,51
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-24,42
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,09
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-0,24
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Seans Raporu
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