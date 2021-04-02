***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2021 15:57
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUHOL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922899
BIST
17:151.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
17:158,1503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0447
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1509
En Düşük
7,9826
17:159,6010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0104
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,6010
En Düşük
9,4208
17:15452,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,78
|Açılış
|: 452,75
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler17:15
|DERHL
|8,69
|22.107.496
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.349.411
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.018.217
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.155.940
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|104.017.540
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|39.302.738
|% -9,93
|
|RTALB
|30,90
|878.666.794
|% -8,36
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|GARAN
|7,03
|2.157.680.475
|% 0,29
|
|BJKAS
|9,31
|1.103.513.778
|% 1,64
|
|RTALB
|30,90
|878.666.794
|% -8,36
|
|KOZAL
|123,90
|812.821.062
|% 2,57
|
|SASA
|47,34
|701.824.827
|% 0,08
|
|GARAN
|7,03
|2.157.680.475
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,91
|334.257.106
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,99
|586.103.717
|% -1,48
|
|BJKAS
|9,31
|1.103.513.778
|% 1,64
|
|SKBNK
|1,21
|132.874.527
|% -1,63
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1435
|8,1503
|% 0,55
|
|Euro
|9,5822
|9,6010
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,1818
|11,2379
|% -0,00
|
|Frank
|8,5768
|8,6284
|% 0,04
|
|Riyal
|2,1574
|2,1682
|% 0,10
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,05
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 4 artarak (% 0.11 ) 1, 233
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURVA, JANTS, ORGE, BANVT, RAYSG, DERHL, ALKA, IZFAS, NTGAZ, NIBAS
-
17:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, UTPYA, GLRYH
-
17:27
KUYAS, TRILC, BANVT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
NUGYO, MMCAS, BURCE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında