***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.06.2021 16:16
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943972
BIST
16:061.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,93
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.415
En Düşük
1.405
16:068,6884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0484
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7004
En Düşük
8,6368
16:0610,3984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0880
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3999
En Düşük
10,3104
16:06498,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,04
|Açılış
|: 498,27
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
500,02
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler16:06
|BAGFS
|17,49
|1.977.916
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|276.046
|% 10,00
|
|TKURU
|203,70
|6.789.865
|% 9,99
|
|RTALB
|22,02
|55.924.088
|% 9,99
|
|KENT
|267,50
|3.026.320
|% 9,99
|
|CEOEM
|13,49
|146.176.418
|% -9,95
|
|TSGYO
|3,18
|15.924.569
|% -5,92
|
|SNKRN
|29,10
|183.836
|% -5,83
|
|SEKFK
|6,27
|17.259.223
|% -5,14
|
|VKGYO
|1,59
|48.413.762
|% -4,79
|
|GARAN
|8,41
|730.607.627
|% 1,69
|
|THYAO
|14,58
|730.156.822
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,13
|523.560.704
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,26
|513.498.528
|% 3,67
|
|KRDMD
|6,69
|389.892.131
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,13
|523.560.704
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,26
|513.498.528
|% 3,67
|
|GARAN
|8,41
|730.607.627
|% 1,69
|
|HALKB
|5,34
|343.570.986
|% 2,10
|
|KRDMD
|6,69
|389.892.131
|% 0,60
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6868
|8,6884
|% 0,56
|
|Euro
|10,3918
|10,3984
|% 0,85
|
|Sterlin
|12,0490
|12,1094
|% 0,17
|
|Frank
|9,4212
|9,4779
|% 0,53
|
|Riyal
|2,3079
|2,3194
|% 0,47
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|5,51
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|9,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|8,06
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|3,89
|
|Çeyrek
|796
|815
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,08
|
|B. Petrol
|74,66
|74,66
|-0,53
|