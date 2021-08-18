***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2021 11:12
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958921
BIST
11:151.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.457
11:158,4960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0644
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4980
En Düşük
8,4027
11:159,9656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0884
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
11:15486,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,87
|Açılış
|: 486,97
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,18
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler11:12
|VAKKO
|11,65
|67.109.676
|% 9,91
|
|MARKA
|5,01
|3.206.734
|% 9,87
|
|SNKRN
|29,00
|85.260
|% 8,05
|
|SELGD
|7,00
|16.329.879
|% 7,69
|
|CUSAN
|7,83
|31.938.285
|% 7,55
|
|KUTPO
|53,90
|18.131.364
|% -9,49
|
|VKING
|7,15
|32.336.494
|% -5,05
|
|PAMEL
|33,26
|5.815.203
|% -4,97
|
|PRZMA
|4,24
|1.608.330
|% -4,93
|
|VBTYZ
|25,28
|73.895.825
|% -4,53
|
|GARAN
|9,49
|349.282.969
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,61
|284.791.206
|% 0,38
|
|TUPRS
|103,10
|249.746.550
|% 0,39
|
|THYAO
|12,43
|237.943.738
|% -0,08
|
|GENIL
|16,88
|185.425.683
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,61
|284.791.206
|% 0,38
|
|EKGYO
|1,85
|78.110.379
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,61
|140.380.577
|% 1,40
|
|GARAN
|9,49
|349.282.969
|% 0,32
|
|HALKB
|4,90
|174.031.729
|% 2,08
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4938
|8,4960
|% 0,76
|
|Euro
|9,9613
|9,9656
|% 0,89
|
|Sterlin
|11,6189
|11,6772
|% 0,62
|
|Frank
|9,2321
|9,2877
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2525
|2,2638
|% 0,52
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|2,83
|
|Altın Gr.
|487
|487
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,79
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|69,44
|69,44
|0,41
|