***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2021 15:16
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964726
BIST
16:341.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.387
16:348,6522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0125
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
16:3410,1716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0107
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
16:34493,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,75
|Açılış
|: 493,34
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
493,75
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler16:34
|YEOTK
|55,00
|169.130.355
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|30.919.671
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.806.861
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.207.340
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|10.898.960
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.951.196
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,90
|27.563.227
|% -7,35
|
|SANFM
|23,36
|9.335.729
|% -6,56
|
|HUBVC
|10,91
|88.354.729
|% -6,03
|
|THYAO
|13,00
|1.315.656.737
|% 1,48
|
|GARAN
|9,20
|1.048.289.524
|% 1,32
|
|TUPRS
|110,10
|655.749.314
|% 2,42
|
|TEZOL
|17,10
|526.214.128
|% -4,68
|
|EREGL
|16,23
|400.496.779
|% -1,58
|
|YKBNK
|2,38
|396.695.856
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|254.552.691
|% 0,00
|
|GARAN
|9,20
|1.048.289.524
|% 1,32
|
|THYAO
|13,00
|1.315.656.737
|% 1,48
|
|ODAS
|1,34
|91.125.982
|% -0,74
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6505
|8,6522
|% -0,14
|
|Euro
|10,1540
|10,1716
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,7805
|11,8395
|% -0,17
|
|Frank
|9,3337
|9,3899
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3001
|2,3116
|% -0,17
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|8,94
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.262
|3.312
|16,00
|
|Tam
|3.249
|3.331
|16,89
|
|Yarım
|1.570
|1.611
|8,17
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,09
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,07
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,58
|