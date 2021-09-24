***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 15:56
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965161
BIST
16:431.383
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -18,04
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
16:438,8549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0930
|Açılış
|: 8,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
16:4310,3799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0708
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
16:43495,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,91
|Açılış
|: 495,81
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler16:41
|PKENT
|2.364,80
|4.965.684
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.652.815
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|8.735.312
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|25.101.139
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.547.692
|% 9,85
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|33.994.207
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|39.832.130
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,80
|13.051.752
|% -8,05
|
|DIRIT
|5,05
|103.648
|% -7,34
|
|GARAN
|8,87
|1.663.678.190
|% -3,38
|
|KIMMR
|4,01
|812.192.023
|% -5,20
|
|THYAO
|13,52
|785.491.416
|% 1,43
|
|SISE
|8,20
|498.284.203
|% -0,49
|
|AKBNK
|5,12
|471.787.625
|% -3,40
|
|YKBNK
|2,32
|461.207.622
|% -2,93
|
|KIMMR
|4,01
|812.192.023
|% -5,20
|
|GARAN
|8,87
|1.663.678.190
|% -3,38
|
|EKGYO
|1,79
|257.726.160
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,12
|471.787.625
|% -3,40
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8545
|8,8557
|% 1,07
|
|Euro
|10,3732
|10,3814
|% 0,70
|
|Sterlin
|12,0775
|12,1381
|% 0,77
|
|Frank
|9,5250
|9,5823
|% 0,92
|
|Riyal
|2,3517
|2,3635
|% 0,97
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|-1,48
|
|Altın Gr.
|496
|496
|5,33
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.272
|3.354
|32,44
|
|Yarım
|1.581
|1.623
|15,69
|
|Çeyrek
|793
|811
|7,85
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,20
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|77,18
|77,18
|-0,05
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Seans Raporu
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