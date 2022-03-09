***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2022 13:00
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008674
BIST
13:162.049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 37,94
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
13:1614,6385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1879
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6679
En Düşük
14,4349
13:1616,1183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,3139
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1183
En Düşük
15,7698
13:16947,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -6,73
|Açılış
|: 947,28
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler13:16
|GZNMI
|16,94
|402.206
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|342.293
|% 9,94
|
|SASA
|55,70
|1.689.363.651
|% 9,75
|
|ROYAL
|3,60
|805.097
|% 9,09
|
|ULUUN
|9,15
|163.571.796
|% 8,28
|
|SERVE
|15,30
|183.510
|% -9,95
|
|ISBTR
|60.000,00
|184.000
|% -6,25
|
|PAMEL
|100,00
|5.583.608
|% -5,48
|
|EUHOL
|2,80
|8.844.106
|% -4,76
|
|ALKIM
|18,82
|60.719.594
|% -4,52
|
|VAKBN
|3,35
|13.399.999.997
|% 1,52
|
|THYAO
|26,14
|3.063.230.596
|% 3,32
|
|SASA
|55,70
|1.689.363.651
|% 9,75
|
|KRDMD
|14,89
|1.584.630.688
|% 2,06
|
|KOZAL
|143,10
|1.489.242.393
|% -1,04
|
|VAKBN
|3,35
|13.399.999.997
|% 1,52
|
|ODAS
|1,48
|199.518.306
|% 4,23
|
|THYAO
|26,14
|3.063.230.596
|% 3,32
|
|YKBNK
|3,69
|410.560.435
|% 1,93
|
|KRDMD
|14,89
|1.584.630.688
|% 2,06
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6257
|14,6385
|% 1,30
|
|Euro
|16,0888
|16,1183
|% 1,99
|
|Sterlin
|19,2113
|19,3076
|% 1,73
|
|Frank
|15,7041
|15,7987
|% 1,31
|
|Riyal
|3,8885
|3,9080
|% 1,20
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.013
|2.013
|-38,32
|
|Altın Gr.
|948
|948
|-6,02
|
|Cumhuriyet
|6.303
|6.398
|55,00
|
|Tam
|6.257
|6.418
|40,52
|
|Yarım
|3.024
|3.104
|19,60
|
|Çeyrek
|1.517
|1.552
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,31
|12,33
|0,04
|
|B. Petrol
|125
|125
|-3,18
|