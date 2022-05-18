***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2022 16:26
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031149
BIST
16:442.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -7,93
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
16:4415,9816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0795
|Açılış
|: 16,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
16:4416,8113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0541
|Açılış
|: 16,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
16:44932,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,03
|Açılış
|: 932,43
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler16:42
|ORCAY
|21,90
|132.587.045
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|44.512.035
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.933.613
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|137.947.255
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,09
|10.403.785
|% 9,93
|
|LKMNH
|16,68
|16.917.754
|% -9,74
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|OZRDN
|10,36
|3.712.755
|% -6,58
|
|SMRTG
|23,34
|138.436.813
|% -6,42
|
|EPLAS
|15,95
|27.162.632
|% -6,40
|
|THYAO
|42,26
|3.985.952.919
|% 0,43
|
|SISE
|19,94
|1.905.397.886
|% 0,15
|
|GARAN
|15,02
|1.593.752.398
|% 0,33
|
|YKBNK
|4,31
|1.265.873.089
|% 1,17
|
|SAHOL
|19,41
|1.172.831.129
|% -0,05
|
|YKBNK
|4,31
|1.265.873.089
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,61
|635.580.796
|% -0,76
|
|AKBNK
|8,00
|1.127.164.097
|% 1,91
|
|SKBNK
|1,17
|161.048.723
|% 0,00
|
|GARAN
|15,02
|1.593.752.398
|% 0,33
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9653
|15,9791
|% 0,48
|
|Euro
|16,8065
|16,8169
|% 0,36
|
|Sterlin
|19,7535
|19,8526
|% -0,31
|
|Frank
|15,9668
|16,0630
|% 0,14
|
|Riyal
|4,2455
|4,2668
|% 0,42
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|0,29
|
|Altın Gr.
|931
|931
|2,80
|
|Cumhuriyet
|6.218
|6.312
|54,00
|
|Tam
|6.188
|6.344
|51,97
|
|Yarım
|2.991
|3.069
|25,14
|
|Çeyrek
|1.500
|1.534
|12,57
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,91
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 27 kaybederek (% -0.27 ) 2, 644
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16:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 26, 562.00 milyon TL de
-
16:56ULUUN
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 13.22 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 603, 440 adet işlem
-
16:55LKMNH
Yüzde -9.69 oranında düşüşle 16.69 lira fiyatla işlem gören hissede 977, 778 adet işlem
-
16:54OYAKC
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 10.76 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 787, 916 adet işlem