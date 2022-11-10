***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2022 12:29
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079166
BIST
13:504.424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 62,78
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
13:5018,6088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5536
13:5018,5005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1255
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4902
13:501.020,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,93
|Açılış
|: 1.020,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler13:48
|SMRTG
|102,30
|69.125.031
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.272.555
|% 10,00
|
|MIATK
|98,10
|69.293.567
|% 9,98
|
|KGYO
|24,52
|33.572.040
|% 9,96
|
|GLRYH
|5,19
|24.594.462
|% 9,96
|
|SNGYO
|4,70
|12.948.171
|% -9,96
|
|GOLTS
|120,50
|124.759.563
|% -8,99
|
|ARASE
|178,80
|171.114.117
|% -8,78
|
|ANELE
|3,50
|20.464.825
|% -8,62
|
|KLMSN
|16,88
|70.432.490
|% -8,26
|
|THYAO
|112,70
|4.007.263.407
|% 1,35
|
|TCELL
|31,94
|2.430.301.321
|% -0,62
|
|ODAS
|9,91
|2.084.375.077
|% 1,23
|
|EREGL
|34,64
|2.044.149.913
|% -0,23
|
|ASELS
|37,84
|1.885.241.937
|% 0,26
|
|EKGYO
|5,13
|1.250.662.696
|% 1,38
|
|ODAS
|9,91
|2.084.375.077
|% 1,23
|
|TTKOM
|14,49
|1.817.163.533
|% 4,39
|
|PETKM
|14,46
|1.737.201.072
|% 2,26
|
|ALBRK
|2,51
|256.880.180
|% 3,72
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6026
|18,6079
|% 0,11
|
|Euro
|18,5039
|18,5116
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,1212
|21,2272
|% 0,49
|
|Frank
|18,7373
|18,8502
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9324
|4,9571
|% 0,16
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|1,94
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|2,96
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-23,00
|
|Tam
|6.810
|6.859
|-1,00
|
|Yarım
|3.318
|3.353
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,61
|0,05
|
|B. Petrol
|91,93
|91,93
|-0,72
|