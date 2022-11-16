***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 17:58
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080486
BIST
17:454.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 37,67
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:4518,6155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:4519,3440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0726
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:451.061,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.061,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:43
|CONSE
|11,44
|381.833.214
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|224.614.894
|% 10,00
|
|YYLGD
|35,02
|458.976.452
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|87.261.648
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|152.820.849
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|CASA
|135,80
|1.410.556
|% -9,04
|
|GLCVY
|24,42
|199.981.628
|% -7,50
|
|TMPOL
|29,18
|34.046.248
|% -7,31
|
|KONTR
|211,10
|3.122.695.646
|% 7,70
|
|EKGYO
|5,62
|3.091.271.400
|% 1,08
|
|ODAS
|11,71
|2.531.863.490
|% -4,95
|
|KOZAL
|246,60
|2.175.670.269
|% 2,58
|
|PGSUS
|367,20
|1.009.630.186
|% -3,37
|
|EKGYO
|5,62
|3.091.271.400
|% 1,08
|
|ODAS
|11,71
|2.531.863.490
|% -4,95
|
|ADESE
|1,28
|191.300.371
|% -1,54
|
|CEMAS
|2,26
|283.948.446
|% 4,63
|
|MOBTL
|3,48
|269.487.631
|% 7,74
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6039
|18,6209
|% 0,10
|
|Euro
|19,3247
|19,3360
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,0210
|22,1314
|% 0,10
|
|Frank
|19,6937
|19,8123
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9368
|4,9616
|% 0,04
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-4,67
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|0,74
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.062
|7.181
|-14,00
|
|Yarım
|3.430
|3.511
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.755
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,99
|13,00
|0,09
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|-1,34
|
Seans Raporu
17:43
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