***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2022 16:52
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUHOL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088051
BIST
16:395.181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -8,29
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
16:3918,6516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
16:3919,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 19,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
16:391.069,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.069,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.071,30
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler16:39
|BRKSN
|25,30
|9.333.598
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.319.923
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.720.625
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.649.815.839
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.528.836
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|868.755.149
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|165.428.391
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.320.295
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|1.087.168
|% -8,76
|
|VAKBN
|12,30
|5.456.477.821
|% 7,24
|
|THYAO
|138,80
|5.432.933.793
|% -0,93
|
|PETKM
|18,85
|5.345.634.642
|% 3,69
|
|YKBNK
|11,82
|4.969.406.607
|% -0,17
|
|AKBNK
|18,74
|4.285.044.348
|% 1,30
|
|EKGYO
|8,07
|3.967.492.989
|% 2,41
|
|VAKBN
|12,30
|5.456.477.821
|% 7,24
|
|SKBNK
|3,13
|1.287.655.859
|% 7,56
|
|YKBNK
|11,82
|4.969.406.607
|% -0,17
|
|ISCTR
|12,36
|3.745.450.985
|% 1,73
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6449
|18,6516
|% 0,04
|
|Euro
|19,8183
|19,8297
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,6465
|22,7601
|% 0,05
|
|Frank
|19,9578
|20,0781
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,01
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|9,12
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|5,15
|
|Cumhuriyet
|7.193
|7.302
|24,00
|
|Tam
|7.230
|7.276
|18,00
|
|Yarım
|3.501
|3.557
|9,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,12
|79,12
|-2,09
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54SASA
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 109.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 513, 241 adet işlem
-
16:53SNICA
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 33.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 004, 423 adet işlem
-
16:52PRKME
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 26.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 147, 680 adet işlem
-
16:51OYLUM
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 081, 082 adet işlem
-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TCELL, HEKTS