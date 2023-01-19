***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2023 11:18
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103139
BIST
11:205.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 34,98
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.430
En Düşük
5.349
11:2018,7965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
11:2020,3518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0642
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3593
En Düşük
20,2399
11:201.156,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,93
|Açılış
|: 1.156,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.156,91
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler11:20
|VKING
|38,50
|842.342
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|172.792.359
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|110.424.978
|% 9,98
|
|SOKE
|13,25
|17.567.420
|% 9,96
|
|ONCSM
|54,70
|2.090.634
|% 9,93
|
|ARMDA
|308,00
|11.096.729
|% -7,42
|
|KZBGY
|27,72
|177.580.135
|% -4,87
|
|KERVN
|0,99
|132.187
|% -4,81
|
|BFREN
|5.350,10
|17.597.702
|% -4,35
|
|TERA
|24,20
|7.286.956
|% -3,20
|
|THYAO
|152,90
|4.874.078.782
|% 2,55
|
|EREGL
|40,96
|2.504.443.592
|% 0,94
|
|KRDMD
|19,55
|1.737.736.704
|% 0,67
|
|ASELS
|62,05
|1.496.079.969
|% -1,59
|
|SISE
|44,38
|1.485.359.215
|% 2,31
|
|KRDMD
|19,55
|1.737.736.704
|% 0,67
|
|YKBNK
|9,75
|710.856.028
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,46
|604.775.342
|% 0,48
|
|EREGL
|40,96
|2.504.443.592
|% 0,94
|
|SKBNK
|2,89
|152.772.306
|% 0,35
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7925
|18,7965
|% -0,02
|
|Euro
|20,3412
|20,3518
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,1168
|23,2328
|% -0,03
|
|Frank
|20,4353
|20,5584
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9883
|5,0133
|% 0,00
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|12,88
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|4,87
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.848
|7.907
|28,00
|
|Yarım
|3.824
|3.869
|13,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.935
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|0,01
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|-0,81
|