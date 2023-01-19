***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2023 15:14
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103172
BIST
15:535.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 16,60
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
15:5318,8008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
15:5320,3344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0468
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
15:531.153,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,16
|Açılış
|: 1.153,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler15:51
|VKING
|38,50
|1.607.452
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|180.159.063
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|114.871.818
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,64
|9.076.686
|% 9,97
|
|SOKE
|13,25
|18.283.543
|% 9,96
|
|EUHOL
|2,34
|191.951.587
|% -6,40
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|GMTAS
|8,11
|59.306.830
|% -5,92
|
|DIRIT
|5,85
|217.150
|% -4,88
|
|KZBGY
|27,74
|313.078.551
|% -4,80
|
|THYAO
|153,70
|11.432.827.463
|% 3,09
|
|EREGL
|40,50
|4.784.646.439
|% -0,20
|
|ASELS
|61,70
|4.578.250.035
|% -2,14
|
|KRDMD
|19,50
|4.387.989.841
|% 0,41
|
|TUPRS
|581,90
|2.805.215.384
|% -0,70
|
|EKGYO
|8,48
|2.350.324.983
|% 0,71
|
|YKBNK
|9,69
|2.236.207.796
|% 0,31
|
|KRDMD
|19,50
|4.387.989.841
|% 0,41
|
|ISCTR
|11,65
|1.873.086.201
|% 2,37
|
|AKBNK
|17,53
|2.789.562.198
|% 0,98
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7948
|18,8022
|% 0,01
|
|Euro
|20,3303
|20,3388
|% 0,25
|
|Sterlin
|23,1428
|23,2588
|% 0,09
|
|Frank
|20,4353
|20,5584
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9890
|5,0140
|% 0,02
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|5,61
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|4,29
|
|Cumhuriyet
|7.801
|7.919
|-38,00
|
|Tam
|7.842
|7.897
|18,00
|
|Yarım
|3.821
|3.864
|8,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.932
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-0,49
|
Seans Raporu
15:51
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