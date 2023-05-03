***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 11:12
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146104
BIST
14:034.389
En Yüksek
|Değişim
|: -2,61%
|| -117,70
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
14:0319,4784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
14:0321,5313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1227
|Açılış
|: 22,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
14:031.262,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.262,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:01
|AVHOL
|19,61
|56.241.238
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.089.112
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,80
|80.071.415
|% 6,74
|
|ISMEN
|44,50
|91.002.099
|% 6,71
|
|PAGYO
|28,92
|19.781.530
|% 4,48
|
|MAGEN
|30,06
|22.373.836
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|84.512.639
|% -10,00
|
|CVKMD
|153,90
|619.864.611
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|43.730.283
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|26.711.570
|% -10,00
|
|EUPWR
|77,60
|4.378.435.413
|% -1,71
|
|KOZAL
|16,24
|1.364.336.648
|% -8,82
|
|ASTOR
|41,58
|792.155.627
|% -8,94
|
|GESAN
|54,30
|702.013.094
|% -9,95
|
|CVKMD
|153,90
|619.864.611
|% -10,00
|
|KOZAL
|16,24
|1.364.336.648
|% -8,82
|
|EKGYO
|5,48
|453.437.346
|% -4,70
|
|EUPWR
|77,60
|4.378.435.413
|% -1,71
|
|ADESE
|1,22
|47.461.419
|% -2,40
|
|ODAS
|5,30
|178.305.169
|% -4,50
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4719
|19,4760
|% 0,07
|
|Euro
|21,5165
|21,5399
|% 0,61
|
|Sterlin
|24,2787
|24,4005
|% 0,36
|
|Frank
|21,8178
|21,9493
|% 0,56
|
|Riyal
|5,1764
|5,2024
|% 0,06
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,60
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|0,60
|
|Cumhuriyet
|9.047
|9.184
|91,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.442
|4.545
|-66,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.279
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,83
|15,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|-2,15
|