***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2024 10:00
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259473
BIST
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13:038.819
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -9,69
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
13:0332,3038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1767
|Açılış
|: 33,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
13:0335,2527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1347
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
13:032.238,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,98
|Açılış
|: 2.238,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler13:03
|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
|
|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
|
|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
|
|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
|
|SANEL
|28,98
|16.528.801
|% 9,94
|
|FONET
|28,08
|49.377.444
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.013.949.976
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|152.014.778
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|301.775.319
|% -9,94
|
|CATES
|60,35
|592.601.007
|% -8,91
|
|ALVES
|56,50
|1.846.504.893
|% -7,00
|
|PATEK
|157,80
|1.424.531.244
|% -3,31
|
|REEDR
|54,30
|1.350.415.273
|% -6,06
|
|OBAMS
|52,00
|1.306.524.883
|% -5,45
|
|ARTMS
|59,05
|1.013.949.976
|% -9,98
|
|ALVES
|56,50
|1.846.504.893
|% -7,00
|
|ODAS
|9,54
|265.765.636
|% -1,14
|
|LMKDC
|34,40
|953.313.420
|% -3,04
|
|BEGYO
|6,48
|159.534.696
|% 2,05
|
|REEDR
|54,30
|1.350.415.273
|% -6,06
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2973
|32,3038
|% 0,55
|
|Euro
|35,2404
|35,2527
|% 0,38
|
|Sterlin
|41,9188
|42,1289
|% 0,80
|
|Frank
|37,2265
|37,4131
|% 0,73
|
|Riyal
|8,7821
|8,8261
|% 0,81
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,07
|25,10
|% 0,66
|
|Platin
|920,35
|922,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.065,65
|1.070,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,21
|86,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,63
|2.155,97
|% 0,66
|