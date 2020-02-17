***EUHOL* *ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***EUHOL******ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler [EUHOL]İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteMecidiyeköy Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi14/02/2020AçıklamalarVergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Mecidiyeköy Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup,Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819667BIST