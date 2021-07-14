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***EUHOL* *ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.07.2021 14:43



***EUHOL******ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [EUHOL]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2016 - 28.06.2016 - 26.07.2017 - 26.06.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Tebliğ III.39.1 ilgili hükümlerine istinaden 16.06.2016 ve 21.06.2017  tarihlerinde alınan Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda şirketimiz tarafından yapılan başvurular ve Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun onayı neticesinde aracılık faaliyetleri 01.07.2016 tarihinden başlamak üzere 01.07.2018 tarihine kadar 2 (İki) yıl 
süre geçici durdurulmuştu.
01.07.2018 tarihine kadar durdurulan faaliyetlerimize tekrar başlamak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.06.2018  tarihinde başvuruda bulunulmuş, bu yazımıza istinaden cevap verilmemesi neticesinde başvurumuz 17.12.2018 tarihinde 
tekrarlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2019 tarihli yazısı ile şirketimizin faaliyete başlama başvurusu 
reddedilmiş, geçici kapalılık halinin devam etmesi yönünde karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2019 tarihli yazısına istinaden kararın iptali istemiyle Ankara 2. İdare Mahkemesine  verilen 06/03/2020 tarih ve E:2019/300, K:2020/616 sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek istinaf 
başvurusunun kabulü edilmesi yönündeki karar Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'nin E:2020/1368, K:
2021/1122 sayılı kararı ile bozulmuş ve şirketimiz lehine sonuçlanmış, ilgili mahkeme kararı bugün(14.07.2021) şirketimize tebliğ edilmiştir.
Mahkeme kararı gereğince şirketimiz aracı kurum olarak tekrar faaliyetlerine başlamak üzere gerekli hazırlıkları yaparak  Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edecektir.
Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951095


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