***EUHOL* *ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUHOL******ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [EUHOL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.06.2016 - 28.06.2016 - 26.07.2017 - 26.06.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Tebliğ III.39.1 ilgili hükümlerine istinaden 16.06.2016 ve 21.06.2017 tarihlerinde alınan Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda şirketimiz tarafından yapılan başvurular ve Sermaye PiyasasıKurulu'nun onayı neticesinde aracılık faaliyetleri 01.07.2016 tarihinden başlamak üzere 01.07.2018 tarihine kadar 2 (İki) yılsüre geçici durdurulmuştu.01.07.2018 tarihine kadar durdurulan faaliyetlerimize tekrar başlamak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.06.2018 tarihinde başvuruda bulunulmuş, bu yazımıza istinaden cevap verilmemesi neticesinde başvurumuz 17.12.2018 tarihindetekrarlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2019 tarihli yazısı ile şirketimizin faaliyete başlama başvurusureddedilmiş, geçici kapalılık halinin devam etmesi yönünde karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2019 tarihli yazısına istinaden kararın iptali istemiyle Ankara 2. İdare Mahkemesine verilen 06/03/2020 tarih ve E:2019/300, K:2020/616 sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek istinafbaşvurusunun kabulü edilmesi yönündeki karar Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'nin E:2020/1368, K:2021/1122 sayılı kararı ile bozulmuş ve şirketimiz lehine sonuçlanmış, ilgili mahkeme kararı bugün(14.07.2021) şirketimize tebliğ edilmiştir.Mahkeme kararı gereğince şirketimiz aracı kurum olarak tekrar faaliyetlerine başlamak üzere gerekli hazırlıkları yaparak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edecektir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951095BIST