***EUHOL* *ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUHOL******ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [EUHOL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.06.2016 - 28.06.2016 - 26.07.2017 - 26.06.2018 - 14.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.07.2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamız ileMahkeme kararı gereğince şirketimiz aracı kurum olarak tekrar faaliyetlerine başlamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.08.2021 (bugün) müracaat edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958237BIST