***EUHOL* *ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2021 13:59
***EUHOL******ERM*** EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [EUHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2016 - 28.06.2016 - 26.07.2017 - 26.06.2018 - 14.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.07.2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamız ile
Mahkeme kararı gereğince şirketimiz aracı kurum olarak tekrar faaliyetlerine başlamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.08.2021 (bugün) müracaat edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958237
BIST
17:321.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:328,4497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:329,9081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0605
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:32484,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,19
|Açılış
|: 484,44
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler17:30
|MANAS
|19,28
|8.064.303
|% 9,98
|
|SELGD
|6,50
|29.611.139
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|193.039.548
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.595.700
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|58.176.579
|% 9,94
|
|IDEAS
|41,32
|2.249.750
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.035.416
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.272.948
|% -9,92
|
|DARDL
|2,40
|79.688.196
|% -9,43
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|GARAN
|9,44
|1.644.524.369
|% 0,43
|
|PETKM
|6,08
|754.443.888
|% 1,00
|
|KRDMD
|8,25
|724.877.825
|% 0,12
|
|GENIL
|16,48
|686.857.512
|% 3,84
|
|ARCLK
|33,90
|552.512.747
|% 2,54
|
|GARAN
|9,44
|1.644.524.369
|% 0,43
|
|PETKM
|6,08
|754.443.888
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,55
|300.611.171
|% 0,39
|
|MRGYO
|1,08
|111.706.376
|% -1,82
|
|HALKB
|4,83
|452.297.177
|% 1,68
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4418
|8,4466
|% -0,09
|
|Euro
|9,8985
|9,9038
|% -0,65
|
|Sterlin
|11,5799
|11,6380
|% -0,75
|
|Frank
|9,2128
|9,2683
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2441
|2,2553
|% -0,16
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,10
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,07
|
|B. Petrol
|69,83
|69,83
|0,32
|
Seans Raporu
17:30
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17:43KZBGY
Yüzde 5.78 oranında artışla 19.57 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 513, 196 adet işlem
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17:42SANFM
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17:41MARTI
Yüzde 6.47 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 825, 980 adet işlem
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17:39XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 12, 705.00 milyon TL de
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17:39KLMSN
Yüzde 8.50 oranında artışla 23.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 963, 194 adet işlem