***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.07.2020 18:17
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 06/07/2020 tarih ve 2020/05 nolu kararı uyarınca
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, 2020 yılına ait finansal tabloların denetimi ve bağımsız denetim hizmetleri için Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş nin seçilmesine,
Seçilen bağımsız denetim firmasının yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855236
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.736,77
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.512
En Düşük
116.674
18:056,8628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
18:057,7717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
18:05393,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,49
|Açılış
|: 393,62
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.932.672
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.438.523
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|735.278
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.248.872
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.414.104
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|2.638.887
|% -9,82
|
|EGCYO
|1,24
|747.497
|% -6,77
|
|GLRYH
|12,35
|21.592.593
|% -5,73
|
|KRDMA
|4,55
|28.513.332
|% -5,21
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 5,89
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 4,01
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,74
|521.618.607
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 5,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5446
|8,5875
|% 0,08
|
|Frank
|7,2618
|7,3055
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|8,94
|
|Altın Gr.
|393
|394
|1,48
|
|Cumhuriyet
|2.615
|2.655
|11,00
|
|Tam
|2.625
|2.637
|16,50
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|8,00
|
|Çeyrek
|637
|646
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,26
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,11
|43,11
|0,31
|