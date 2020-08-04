***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.08.2020 18:12
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.08.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin Bugün (04.08.2020) yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında
Yönetim Kurulu'nun 06.07.2020 tarih ve 2020/05 nolu kararı uyarınca şirketimizin 2020 yılına ait finansal tabloların denetimi ve bağımsız denetim hizmetleri için Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş nin seçilmesi Genel Kurul'un onaya sunulmuş ve Genel Kurul tarafından da onaylanmıştır. Denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865035
BIST
17:581.088
En Yüksek
|Değişim
|: -3,41%
|| -38,48
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
17:586,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:588,2378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0459
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:58446,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,79
|Açılış
|: 446,54
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,05
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|19,14
|144.399.421
|% 10,00
|
|DESA
|8,69
|56.461.268
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.401.785
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|8.761.462
|% 9,96
|
|OZBAL
|2,97
|4.877.245
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.746.834
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|719.467
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|928.438
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|298.830
|% -10,00
|
|ASELS
|34,50
|1.581.344.838
|% -2,16
|
|EKGYO
|2,13
|1.494.701.490
|% -4,91
|
|GARAN
|6,79
|1.425.585.990
|% -3,28
|
|THYAO
|11,01
|1.226.285.128
|% 2,99
|
|AKBNK
|5,07
|740.673.093
|% -3,24
|
|EKGYO
|2,13
|1.494.701.490
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,97
|505.288.374
|% -2,48
|
|TSKB
|1,11
|267.366.555
|% -1,77
|
|HLGYO
|2,47
|590.627.730
|% -1,59
|
|GARAN
|6,79
|1.425.585.990
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0635
|9,1090
|% 0,05
|
|Frank
|7,5749
|7,6205
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|14,71
|
|Altın Gr.
|445
|446
|3,84
|
|Cumhuriyet
|2.918
|2.954
|3,50
|
|Tam
|3.006
|3.040
|3,70
|
|Yarım
|1.459
|1.482
|1,80
|
|Çeyrek
|732
|743
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|0,20
|
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|-0,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 678 adet işlem
-
17:58TEKTU
Yüzde -8.72 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 972, 961 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 12.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 519, 268 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
-
17:56XU100
Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de