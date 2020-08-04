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***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

04.08.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.08.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

   Şirketimizin Bugün (04.08.2020) yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında
Yönetim Kurulu'nun 06.07.2020 tarih ve 2020/05 nolu kararı uyarınca şirketimizin 2020 yılına ait finansal tabloların denetimi ve bağımsız denetim hizmetleri için Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş nin seçilmesi Genel Kurul'un onaya sunulmuş ve  Genel Kurul tarafından da onaylanmıştır. Denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865035


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Cumhuriyet 2.918 2.954 3,50  
Tam 3.006 3.040 3,70  
Yarım 1.459 1.482 1,80  
Çeyrek 732 743 0,90  
Gümüş.Ons 25,19 25,23 0,90  
Gümüş Gr. 5,63 5,64 0,20  
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