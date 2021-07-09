***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBirleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 09/07/2021 tarih ve 2021/05 nolu kararı uyarıncaTürk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, 2021 yılına ait finansal tabloların denetimi ve bağımsız denetim hizmetleri için Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş nin seçilmesine,Seçilen bağımsız denetim firmasının yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950042BIST