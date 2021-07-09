***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.07.2021 18:02
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 09/07/2021 tarih ve 2021/05 nolu kararı uyarınca
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, 2021 yılına ait finansal tabloların denetimi ve bağımsız denetim hizmetleri için Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş nin seçilmesine,
Seçilen bağımsız denetim firmasının yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950042
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:058,6552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0375
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6442
18:0510,2986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0176
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
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10,3212
En Düşük
10,2532
18:05503,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,62
|Açılış
|: 503,33
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|7,48
|684.375
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.723.302
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,95
|127.387.872
|% 8,96
|
|EDIP
|2,88
|27.925.403
|% 7,87
|
|FADE
|17,47
|49.516.031
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|34.150.100
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|4.073.317
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,24
|79.787.419
|% -8,78
|
|GARAN
|8,53
|822.710.507
|% -0,35
|
|THYAO
|13,57
|757.467.396
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|EREGL
|18,05
|571.070.480
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|384.943.523
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|250.148.418
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6536
|8,6552
|% -0,43
|
|Euro
|10,2815
|10,2986
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9988
|12,0590
|% 0,35
|
|Frank
|9,4374
|9,4943
|% -0,31
|
|Riyal
|2,3015
|2,3130
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|5,45
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|75,64
|75,64
|1,52
|