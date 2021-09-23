***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.09.2021 18:24
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2021 - 07.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.09.2021
Tescil Tarihi
22.09.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.09.2021 - 10414
Açıklamalar
Şirketimizin 07.09.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında
2021 yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş, 22.09.2021 tarihinde tescil edilmiş, yine aynı tarihli (22.09.2021) 10414 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunar ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965043
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|
|Tam
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|3.359
|37,24
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|18,01
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|9,01
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