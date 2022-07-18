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***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

18.07.2022 17:56
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022 - 07.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.07.2022
Tescil Tarihi
15.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.07.2022 - 10619
Açıklamalar

Şirketimizin 07.07.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında
2022 yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş, 15.07.2022 tarihinde tescil edilmiş, 18.07.2022 10619 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunar ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045912


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