***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.07.2022 17:56
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022 - 07.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.07.2022
Tescil Tarihi
15.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.07.2022 - 10619
Açıklamalar
Şirketimizin 07.07.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında
2022 yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş, 15.07.2022 tarihinde tescil edilmiş, 18.07.2022 10619 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunar ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045912
BIST
18:052.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 50,69
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.502
En Düşük
2.448
18:0517,5450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1126
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
18:0517,9786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2646
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
18:05965,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,89
|Açılış
|: 965,44
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|3,85
|104.485.863
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.986.511
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|2.645.537
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.737.925
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|19.893.179
|% 9,98
|
|LIDFA
|9,02
|52.736.990
|% -8,52
|
|RODRG
|20,50
|776.957
|% -5,96
|
|AGYO
|3,68
|43.854.639
|% -4,42
|
|PENTA
|409,50
|38.994.275
|% -3,87
|
|KRGYO
|8,60
|15.969.252
|% -3,80
|
|THYAO
|51,10
|4.686.737.001
|% 2,24
|
|SISE
|21,18
|1.886.476.852
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|KCHOL
|34,82
|1.241.330.699
|% 1,52
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|ODAS
|3,46
|1.210.254.356
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|TSKB
|2,21
|276.306.103
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,50
|893.613.423
|% 2,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5436
|17,5455
|% 0,65
|
|Euro
|17,9406
|17,9845
|% 1,53
|
|Sterlin
|20,9923
|21,0976
|% 0,89
|
|Frank
|18,0395
|18,1481
|% 1,38
|
|Riyal
|4,6600
|4,6834
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|1,38
|
|Altın Gr.
|965
|965
|5,92
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.531
|6.621
|-3,00
|
|Yarım
|3.182
|3.237
|4,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.618
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,80
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|0,09
|
|B. Petrol
|107
|107
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:58IDEAS
Yüzde 5.52 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 762 adet işlem
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17:57DGATE
Yüzde 6.25 oranında artışla 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 441 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 23 artarak (% 2.00 ) 2, 666
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17:55KONYA
Yüzde 8.34 oranında artışla 1, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 567 adet işlem