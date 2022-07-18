***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2022 - 07.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBirleşim Neks Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07.07.2022Tescil Tarihi15.07.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su18.07.2022 - 10619AçıklamalarŞirketimizin 07.07.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında2022 yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş, 15.07.2022 tarihinde tescil edilmiş, 18.07.2022 10619 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunar ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045912BIST