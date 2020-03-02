***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 0 0Satışların Maliyeti22 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri23 -1.057.499 -951.450Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 1.987.072 4.866.816Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -791.842 -2.333.719ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)137.731 1.581.647Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 5.242.321 9.248.236Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -150.924 -490.719FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.229.128 10.339.164Finansman Gelirleri26 732.928 5.232Finansman Giderleri27 -4.045.112 -7.723.508SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.916.944 2.620.888Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri109.345 888.993Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 109.345 888.993SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.026.289 3.509.881DÖNEM KARI (ZARARI)2.026.289 3.509.881Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.026.289 3.509.881Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.659.941 1.748.026Dönem Karı (Zararı)2.026.289 3.509.881Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.381.806 -9.756.397Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 18 79.490 79.785Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.147.188 -16.784.639Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -4.147.188 -15.813.417Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 0 -971.222Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-23.226 249.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 21 -3.601 65.877Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -19.625 180.821Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 0 2.414Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler818.462 6.617.916Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler11 459.327 -149Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 352.347 6.625.389Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 6.920 116Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -132 -7.440Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 971.222Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 971.222Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -109.344 -889.942Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 149İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-304.424 7.994.542Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -38 7.906.654Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.904 -956.144İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 628 -949.884İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 6.276 -6.260Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.694.641 323.144İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 2.711.422 324.633İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -16.781 -1.489Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -2.370 -3.280Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-396.410 442.596İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -396.410 442.596Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 0 4.306Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.896.232 246.501İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -1.897.000 244.871İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 768 1.630İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-710.919 30.765Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -635.090 -26.062Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -75.829 56.827Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.659.941 1.748.026YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -5.222.038Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -5.215.484Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 - 18 0 -6.554FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.647.286 3.486.774Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.384.134Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri3.384.134Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.647.286 102.640Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 1.647.286 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 102.640YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.655 12.762NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 -12.655 12.762DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ62.592 49.830DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.937 62.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 49.937 62.592Finansal Yatırımlar8 75 112Ticari Alacaklar1.113 7.885İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar44022 1.113 1.741İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 6.144Diğer Alacaklar5.911.487 7.892.358İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar44023 5.874.988 7.859.140İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 36.499 33.218Peşin Ödenmiş Giderler12 14.373 12.003Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 260 214Diğer Dönen Varlıklar14 1.496.793 861.749ARA TOPLAM7.474.038 8.836.913TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.474.038 8.836.913DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar58.030.174 53.882.911Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 57.870.461 53.723.198Diğer Finansal Yatırımlar8 159.713 159.713Diğer Alacaklar11 21.093 7.593Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 12.416.815 12.416.815Maddi Duran Varlıklar17 158.217 237.435Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 468 739Ertelenmiş Vergi Varlığı28 3.471.798 3.365.332TOPLAM DURAN VARLIKLAR74.098.565 69.910.825TOPLAM VARLIKLAR81.572.603 78.747.738KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 79.620Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 18.547.365 16.904.916Ticari Borçlar79.536 469.026İlişkili Taraflara Ticari Borçlar44022 3.637 3.637İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 75.899 465.389Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 10.128 9.664Diğer Borçlar9.245.644 9.602.932İlişkili Taraflara Diğer Borçlar44023 9.238.247 9.596.303İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 7.397 6.629Kısa Vadeli Karşılıklar19 12.616 26.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12.616 6.995Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 0 19.625Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler374.123 371.579İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 374.123 371.579ARA TOPLAM28.269.412 27.464.357TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.269.412 27.464.357UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 108.697 96.773Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 108.697 96.773Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 743.550 746.428TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER852.247 843.201TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER29.121.659 28.307.558ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.450.944 50.440.180Ödenmiş Sermaye21 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 51.502 51.502Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 1.482 1.482Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)946.365 961.890Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.857 -9.332Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -24.857 -9.332Diğer Kazançlar (Kayıplar)971.222 971.222Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 692.434 692.434Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -11.267.128 -14.777.009Net Dönem Karı veya Zararı2.026.289 3.509.881TOPLAM ÖZKAYNAKLAR52.450.944 50.440.180TOPLAM KAYNAKLAR81.572.603 78.747.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -5.967 692.434 -14.387.937 -389.072 45.962.442 45.962.442Transferler-389.072 389.072Dönem Karı (Zararı)3.509.881 3.509.881 3.509.881Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.365 -3.365 -3.365Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)971.222 971.222 971.222Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 961.890 692.434 -14.777.009 3.509.881 50.440.180 50.440.180Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 961.890 692.434 -14.777.009 3.509.881 50.440.180 50.440.180Transferler3.509.881 -3.509.881Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)2.026.289 2.026.289 2.026.289Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.525 -15.525 -15.525Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 946.365 692.434 -11.267.128 2.026.289 52.450.944 52.450.944Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.026.289 3.509.881DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.525 967.857Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -19.904 -4.314Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 971.222Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.379 949Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 4.379 949Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.525 967.857TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.010.764 4.477.738Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.010.764 4.477.738http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823400BIST