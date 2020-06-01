***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 0 0Satışların Maliyeti22 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri23 -229.492 -246.036Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 619.461 523.617Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -57.029 -35.480ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)332.940 242.101Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 3.972.384 2.497.234Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -10.475 -36.186FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.294.849 2.703.149Finansman Gelirleri26 147.664 4.582Finansman Giderleri27 -1.731.780 -1.309.239SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.710.733 1.398.492Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri104.913 -25.628Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 104.913 -25.628SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.815.646 1.372.864DÖNEM KARI (ZARARI)2.815.646 1.372.864Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.815.646 1.372.864Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.564.771 -670.521Dönem Karı (Zararı)2.815.646 1.372.864Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.703.578 -2.539.374Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 18 19.446 20.028Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-6.082 21.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 21 -6.082 22.787Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 0 -1.498Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler120.603 -34.681Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler11 869.887 436Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -749.786 -42.603Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 587 7.618Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -85 -132Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -336.414Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.732.631 -2.232.939Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler8 -3.732.631 -2.232.939Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -104.914 23.343Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-676.839 495.989Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 24 74Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.559 3.587İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -8 1.741İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -9.551 1.846Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.196.356 628.894İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -1.218.929 637.056İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 22.573 -8.162Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -1.698 -10.629Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.627 4.156İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 0 94.328İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -9.627 -90.172Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -1.734 9.145Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler598.521 212.453İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 597.046 213.315İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.475 -862İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-56.410 -351.691Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 32.070 -250.645Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -88.480 -101.046Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.564.771 -670.521YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.710 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 - 18 -5.710 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.574.014 731.767Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.574.014 731.767Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 1.574.014 731.767Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.533 61.246NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 3.533 61.246DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.937 62.592DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53.470 123.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 53.470 49.937Finansal Yatırımlar8 51 75Ticari Alacaklar10.757 1.113İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 10 1.121 1.113İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 9.636 0Diğer Alacaklar6.237.956 5.911.487İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 11 6.224.030 5.874.988İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 13.926 36.499Peşin Ödenmiş Giderler12 16.071 14.373Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 311 260Diğer Dönen Varlıklar14 1.464.672 1.496.793ARA TOPLAM7.783.288 7.474.038TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.783.288 7.474.038DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar61.762.806 58.030.174Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 61.603.093 57.870.461Diğer Finansal Yatırımlar8 159.713 159.713Diğer Alacaklar11 21.093 21.093Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 12.416.815 12.416.815Maddi Duran Varlıklar17 144.498 158.217Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 450 468Ertelenmiş Vergi Varlığı28 3.604.075 3.471.798TOPLAM DURAN VARLIKLAR77.949.737 74.098.565TOPLAM VARLIKLAR85.733.025 81.572.603KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 20.121.379 18.547.365Ticari Borçlar70.496 79.536İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 10 3.637 3.637İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 66.859 75.899Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 9.714 10.128Diğer Borçlar9.094.379 9.245.644İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 11 9.085.507 9.238.247İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 8.872 7.397Kısa Vadeli Karşılıklar19 11.296 12.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11.296 12.616Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler285.643 374.123İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 285.643 374.123ARA TOPLAM29.592.907 28.269.412TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.592.907 28.269.412UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 108.886 108.697Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 108.886 108.697Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 770.913 743.550TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER879.799 852.247TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER30.472.706 29.121.659ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.260.319 52.450.944Ödenmiş Sermaye21 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 51.502 51.502Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 1.482 1.482Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)940.094 946.365Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-31.128 -24.857Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -31.128 -24.857Diğer Kazançlar (Kayıplar)971.222 971.222Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 692.434 692.434Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -9.240.839 -11.267.128Net Dönem Karı veya Zararı2.815.646 2.026.289TOPLAM ÖZKAYNAKLAR55.260.319 52.450.944TOPLAM KAYNAKLAR85.733.025 81.572.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -9.332 971.222 692.434 -14.777.009 3.509.881 50.440.180 50.440.180Transferler3.509.881 -3.509.881Dönem Karı (Zararı)1.372.864 1.372.864 1.372.864Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.097 -8.097 -8.097Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -17.429 971.222 692.434 -11.267.128 1.372.864 51.804.947 51.804.947Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -24.857 971.222 692.434 -11.267.128 2.026.289 52.450.944 52.450.944Transferler2.026.289 -2.026.289Dönem Karı (Zararı)2.815.646 2.815.646 2.815.646Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.271 -6.271 -6.271Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -31.128 971.222 692.434 -9.240.839 2.815.646 55.260.319 55.260.319Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.815.646 1.372.864DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.271 -8.097Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -8.040 -10.385Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.769 2.288Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 1.769 2.288Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.271 -8.097TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.809.375 1.364.767Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.809.375 1.364.767http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848186BIST