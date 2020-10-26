***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2020 18:12
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
22 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -684.158 -778.516 -234.255 -221.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 2.141.486 1.403.155 1.039.518 349.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -59.288 -729.327 0 -599.512
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.398.040 -104.688 805.263 -471.465
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 16.429.976 2.157.111 9.093.271 -2.034.852
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -86.828 -107.243 -37.912 -36.196
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.741.188 1.945.180 9.860.622 -2.542.513
Finansman Gelirleri
26 469.332 5.316 176.125 493
Finansman Giderleri
27 -8.377.465 -2.066.879 -4.406.530 639.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.833.055 -116.383 5.630.217 -1.902.655
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
781.110 71.074 411.610 -60.832
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 781.110 71.074 411.610 -60.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.614.165 -45.309 6.041.827 -1.963.487
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.614.165 -45.309 6.041.827 -1.963.487
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.614.165 -45.309 6.041.827 -1.963.487
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.850.761 -362.781
Dönem Karı (Zararı)
10.614.165 -45.309
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.627.221 -1.208.071
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 18 56.952 59.746
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-105.781 -42.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 21 -13.187 -22.479
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -92.594 -19.625
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-234.212 183.412
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.191.020 -212.380
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 956.361 388.306
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 447 7.618
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 0 -132
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.563.069 -1.334.945
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8 -15.563.069 -1.334.945
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -781.111 -74.180
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-837.705 890.599
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -26 -56
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.453 -587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -8 93
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -7.445 -680
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
473.578 2.274.752
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 495.607 2.289.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -22.029 -14.560
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 9.819 7.461
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.697 -375.264
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -33.697 -375.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -922 198
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.171.559 -514.094
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -1.170.643 -514.329
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -916 235
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.445 -501.811
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -290.684 -562.167
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 183.239 60.356
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.850.761 -362.781
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.830 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 - 18 -14.830 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.875.681 346.625
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.875.681 346.625
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 6.875.681 346.625
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.090 -16.156
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 10.090 -16.156
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.937 62.592
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
60.027 46.436
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 60.027 49.937
Finansal Yatırımlar
8 101 75
Ticari Alacaklar
8.566 1.113
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10 1.121 1.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 7.445 0
Diğer Alacaklar
6.626.079 5.911.487
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11 6.570.401 5.874.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 55.678 36.499
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.554 14.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 131 260
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.787.606 1.496.793
ARA TOPLAM
8.487.064 7.474.038
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.487.064 7.474.038
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
73.593.243 58.030.174
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 73.433.530 57.870.461
Diğer Finansal Yatırımlar
8 159.713 159.713
Diğer Alacaklar
11 23.943 21.093
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 12.416.815 12.416.815
Maddi Duran Varlıklar
17 116.148 158.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 415 468
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 4.793.831 3.471.798
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
90.944.395 74.098.565
TOPLAM VARLIKLAR
99.431.459 81.572.603
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 25.423.046 18.547.365
Ticari Borçlar
46.286 79.536
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 10 3.637 3.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 42.649 75.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 9.668 10.128
Diğer Borçlar
9.030.446 9.245.644
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 11 9.023.965 9.238.247
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.481 7.397
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 12.154 12.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12.154 12.616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
464.768 374.123
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 464.768 374.123
ARA TOPLAM
34.986.368 28.269.412
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.986.368 28.269.412
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
106.957 108.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 106.957 108.697
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.284.472 743.550
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.391.429 852.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.377.797 29.121.659
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
63.053.662 52.450.944
Ödenmiş Sermaye
21 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 51.502 51.502
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
934.918 946.365
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.304 -24.857
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -36.304 -24.857
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
971.222 971.222
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 692.434 692.434
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -9.240.839 -11.267.128
Net Dönem Karı veya Zararı
10.614.165 2.026.289
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
63.053.662 52.450.944
TOPLAM KAYNAKLAR
99.431.459 81.572.603
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -9.332 971.222 692.434 -14.777.009 3.509.881 50.440.180 50.440.180
Transferler
3.509.881 -3.509.881
Dönem Karı (Zararı)
-45.309 -45.309 -45.309
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.005 -11.005 -11.005
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -20.337 971.222 692.434 -11.267.128 -45.309 50.383.866 50.383.866
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -24.857 971.222 692.434 -11.267.128 2.026.289 52.450.944 52.450.944
Transferler
2.026.289 -2.026.289
Dönem Karı (Zararı)
10.614.165 10.614.165 10.614.165
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.447 -11.447 -11.447
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -36.304 971.222 692.434 -9.240.839 10.614.165 63.053.662 63.053.662
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.614.165 -45.309 6.041.827 -1.963.487
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.447 -11.005 -6.543 -5.361
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -14.676 -14.116 -8.388 -6.880
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.229 3.111 1.845 1.519
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
28 3.229 3.111 1.845 1.519
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.447 -11.005 -6.543 -5.361
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.602.718 -56.314 6.035.284 -1.968.848
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.602.718 -56.314 6.035.284 -1.968.848
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883982
BIST