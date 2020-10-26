***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 0 0 0 0Satışların Maliyeti22 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri23 -684.158 -778.516 -234.255 -221.946Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 2.141.486 1.403.155 1.039.518 349.993Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -59.288 -729.327 0 -599.512ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.398.040 -104.688 805.263 -471.465Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 16.429.976 2.157.111 9.093.271 -2.034.852Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -86.828 -107.243 -37.912 -36.196FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.741.188 1.945.180 9.860.622 -2.542.513Finansman Gelirleri26 469.332 5.316 176.125 493Finansman Giderleri27 -8.377.465 -2.066.879 -4.406.530 639.365SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.833.055 -116.383 5.630.217 -1.902.655Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri781.110 71.074 411.610 -60.832Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 781.110 71.074 411.610 -60.832SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.614.165 -45.309 6.041.827 -1.963.487DÖNEM KARI (ZARARI)10.614.165 -45.309 6.041.827 -1.963.487Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.614.165 -45.309 6.041.827 -1.963.487Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.850.761 -362.781Dönem Karı (Zararı)10.614.165 -45.309Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-16.627.221 -1.208.071Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 18 56.952 59.746Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-105.781 -42.104Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 21 -13.187 -22.479Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -92.594 -19.625Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-234.212 183.412Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.191.020 -212.380Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 956.361 388.306Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 447 7.618Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 0 -132Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-15.563.069 -1.334.945Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler8 -15.563.069 -1.334.945Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -781.111 -74.180Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-837.705 890.599Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -26 -56Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.453 -587İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -8 93İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -7.445 -680Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler473.578 2.274.752İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 495.607 2.289.312İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -22.029 -14.560Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 9.819 7.461Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.697 -375.264İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -33.697 -375.264Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -922 198Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.171.559 -514.094İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -1.170.643 -514.329İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -916 235İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-107.445 -501.811Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -290.684 -562.167Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 183.239 60.356Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.850.761 -362.781YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.830 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 - 18 -14.830 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.875.681 346.625Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.875.681 346.625Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 6.875.681 346.625Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.090 -16.156NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 10.090 -16.156DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.937 62.592DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ60.027 46.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 60.027 49.937Finansal Yatırımlar8 101 75Ticari Alacaklar8.566 1.113İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 10 1.121 1.113İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 7.445 0Diğer Alacaklar6.626.079 5.911.487İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 11 6.570.401 5.874.988İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 55.678 36.499Peşin Ödenmiş Giderler12 4.554 14.373Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 131 260Diğer Dönen Varlıklar14 1.787.606 1.496.793ARA TOPLAM8.487.064 7.474.038TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.487.064 7.474.038DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar73.593.243 58.030.174Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 73.433.530 57.870.461Diğer Finansal Yatırımlar8 159.713 159.713Diğer Alacaklar11 23.943 21.093Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 12.416.815 12.416.815Maddi Duran Varlıklar17 116.148 158.217Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 415 468Ertelenmiş Vergi Varlığı28 4.793.831 3.471.798TOPLAM DURAN VARLIKLAR90.944.395 74.098.565TOPLAM VARLIKLAR99.431.459 81.572.603KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 25.423.046 18.547.365Ticari Borçlar46.286 79.536İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 10 3.637 3.637İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 42.649 75.899Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 9.668 10.128Diğer Borçlar9.030.446 9.245.644İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 11 9.023.965 9.238.247İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 6.481 7.397Kısa Vadeli Karşılıklar19 12.154 12.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12.154 12.616Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler464.768 374.123İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 464.768 374.123ARA TOPLAM34.986.368 28.269.412TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.986.368 28.269.412UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar106.957 108.697Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 106.957 108.697Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 1.284.472 743.550TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.391.429 852.247TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.377.797 29.121.659ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar63.053.662 52.450.944Ödenmiş Sermaye21 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 51.502 51.502Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 1.482 1.482Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)934.918 946.365Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.304 -24.857Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -36.304 -24.857Diğer Kazançlar (Kayıplar)971.222 971.222Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 692.434 692.434Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -9.240.839 -11.267.128Net Dönem Karı veya Zararı10.614.165 2.026.289TOPLAM ÖZKAYNAKLAR63.053.662 52.450.944TOPLAM KAYNAKLAR99.431.459 81.572.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -9.332 971.222 692.434 -14.777.009 3.509.881 50.440.180 50.440.180Transferler3.509.881 -3.509.881Dönem Karı (Zararı)-45.309 -45.309 -45.309Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.005 -11.005 -11.005Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -20.337 971.222 692.434 -11.267.128 -45.309 50.383.866 50.383.866Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -24.857 971.222 692.434 -11.267.128 2.026.289 52.450.944 52.450.944Transferler2.026.289 -2.026.289Dönem Karı (Zararı)10.614.165 10.614.165 10.614.165Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.447 -11.447 -11.447Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -36.304 971.222 692.434 -9.240.839 10.614.165 63.053.662 63.053.662Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.614.165 -45.309 6.041.827 -1.963.487DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.447 -11.005 -6.543 -5.361Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -14.676 -14.116 -8.388 -6.880Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.229 3.111 1.845 1.519Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi28 3.229 3.111 1.845 1.519Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.447 -11.005 -6.543 -5.361TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.602.718 -56.314 6.035.284 -1.968.848Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.602.718 -56.314 6.035.284 -1.968.848http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883982BIST