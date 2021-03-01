***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
01.03.2021 18:16
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 0 0
Satışların Maliyeti
22 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -969.418 -1.057.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 2.606.755 1.987.072
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -329.354 -791.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.307.983 137.731
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 16.428.038 5.242.321
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -312.548 -150.924
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.423.473 5.229.128
Finansman Gelirleri
26 5.733 732.928
Finansman Giderleri
27 -9.092.125 -4.045.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.337.081 1.916.944
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
808.495 109.345
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 808.495 109.345
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.145.576 2.026.289
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.145.576 2.026.289
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.145.576 2.026.289
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.515.493 -1.659.941
Dönem Karı (Zararı)
9.145.576 2.026.289
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.561.701 -3.381.806
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 18 75.247 79.490
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-15.079.953 -4.147.188
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -15.079.953 -4.147.188
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-6.979 -23.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 21 -6.979 -3.601
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -19.625
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-741.634 818.462
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 0 459.327
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -742.224 352.347
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 590 6.920
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 0 -132
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -808.382 -109.344
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
900.632 -304.424
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -31 -38
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8 6.904
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -8 628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 0 6.276
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.422.541 2.694.641
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 3.104.014 2.711.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -681.473 -16.781
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -2.234 -2.370
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.296 -396.410
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -31.296 -396.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 11.436 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
751.855 -1.896.232
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 751.938 -1.897.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -83 768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.251.631 -710.919
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -2.273.826 -635.090
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 22.195 -75.829
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.515.493 -1.659.941
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.831 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 - 18 -14.831 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.540.907 1.647.286
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.540.907 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 6.540.907 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 1.647.286
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 1.647.286
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.583 -12.655
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 10.583 -12.655
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.937 62.592
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
60.520 49.937
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 60.520 49.937
Finansal Yatırımlar
8 106 75
Ticari Alacaklar
1.121 1.113
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10 1.121 1.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
3.486.096 5.911.487
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11 2.770.974 5.874.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 715.122 36.499
Peşin Ödenmiş Giderler
12 16.607 14.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 146 260
Diğer Dönen Varlıklar
14 3.770.619 1.496.793
ARA TOPLAM
7.335.215 7.474.038
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.335.215 7.474.038
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
73.110.127 58.030.174
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 72.950.414 57.870.461
Diğer Finansal Yatırımlar
8 159.713 159.713
Diğer Alacaklar
11 23.943 21.093
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 12.416.815 12.416.815
Maddi Duran Varlıklar
17 97.870 158.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 398 468
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 4.674.385 3.471.798
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
90.323.538 74.098.565
TOPLAM VARLIKLAR
97.658.753 81.572.603
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 25.088.272 18.547.365
Ticari Borçlar
48.830 79.536
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 10 3.637 3.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 45.193 75.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 9.858 10.128
Diğer Borçlar
9.255.275 9.245.644
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 11 9.247.961 9.238.247
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.314 7.397
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 24.322 12.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24.322 12.616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
396.317 374.123
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 396.317 374.123
ARA TOPLAM
34.822.874 28.269.412
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.822.874 28.269.412
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
112.936 108.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 112.936 108.697
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.137.641 743.550
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.250.577 852.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.073.451 29.121.659
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.585.302 52.450.944
Ödenmiş Sermaye
21 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 51.502 51.502
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
935.147 946.365
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.075 -24.857
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -36.075 -24.857
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
971.222 971.222
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 692.434 692.434
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -9.240.839 -11.267.128
Net Dönem Karı veya Zararı
9.145.576 2.026.289
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.585.302 52.450.944
TOPLAM KAYNAKLAR
97.658.753 81.572.603
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -9.332 971.222 692.434 -14.777.009 3.509.881 50.440.180 50.440.180
Transferler
3.509.881 -3.509.881
Dönem Karı (Zararı)
2.026.289 2.026.289 2.026.289
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.525 -15.525 -15.525
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -24.857 971.222 692.434 -11.267.128 2.026.289 52.450.944 52.450.944
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -24.857 971.222 692.434 -11.267.128 2.026.289 52.450.944 52.450.944
Transferler
2.026.289 -2.026.289
Dönem Karı (Zararı)
9.145.576 9.145.576 9.145.576
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.218 -11.218 -11.218
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -36.075 971.222 692.434 -9.240.839 9.145.576 61.585.302 61.585.302
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.145.576 2.026.289
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.218 -15.525
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -14.382 -18.941
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.164 3.416
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
28 3.164 3.416
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.218 -15.525
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.134.358 2.010.764
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.134.358 2.010.764
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914031
BIST