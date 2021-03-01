***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 0 0Satışların Maliyeti22 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri23 -969.418 -1.057.499Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 2.606.755 1.987.072Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -329.354 -791.842ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.307.983 137.731Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 16.428.038 5.242.321Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -312.548 -150.924FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.423.473 5.229.128Finansman Gelirleri26 5.733 732.928Finansman Giderleri27 -9.092.125 -4.045.112SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.337.081 1.916.944Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri808.495 109.345Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 808.495 109.345SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.145.576 2.026.289DÖNEM KARI (ZARARI)9.145.576 2.026.289Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.145.576 2.026.289Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.515.493 -1.659.941Dönem Karı (Zararı)9.145.576 2.026.289Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-16.561.701 -3.381.806Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 18 75.247 79.490Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-15.079.953 -4.147.188Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -15.079.953 -4.147.188Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-6.979 -23.226Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 21 -6.979 -3.601Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 0 -19.625Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-741.634 818.462Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler11 0 459.327Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -742.224 352.347Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 590 6.920Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 0 -132Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler8 0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -808.382 -109.344Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler900.632 -304.424Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -31 -38Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8 6.904İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -8 628İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 0 6.276Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.422.541 2.694.641İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 3.104.014 2.711.422İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -681.473 -16.781Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -2.234 -2.370Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-31.296 -396.410İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -31.296 -396.410Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 11.436 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler751.855 -1.896.232İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 751.938 -1.897.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -83 768İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.251.631 -710.919Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -2.273.826 -635.090Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 22.195 -75.829Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.515.493 -1.659.941YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.831 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 - 18 -14.831 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.540.907 1.647.286Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.540.907 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 6.540.907 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 1.647.286Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 1.647.286Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.583 -12.655NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 10.583 -12.655DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.937 62.592DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ60.520 49.937Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 60.520 49.937Finansal Yatırımlar8 106 75Ticari Alacaklar1.121 1.113İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 10 1.121 1.113İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar3.486.096 5.911.487İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 11 2.770.974 5.874.988İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 715.122 36.499Peşin Ödenmiş Giderler12 16.607 14.373Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 146 260Diğer Dönen Varlıklar14 3.770.619 1.496.793ARA TOPLAM7.335.215 7.474.038TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.335.215 7.474.038DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar73.110.127 58.030.174Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 72.950.414 57.870.461Diğer Finansal Yatırımlar8 159.713 159.713Diğer Alacaklar11 23.943 21.093Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 12.416.815 12.416.815Maddi Duran Varlıklar17 97.870 158.217Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 398 468Ertelenmiş Vergi Varlığı28 4.674.385 3.471.798TOPLAM DURAN VARLIKLAR90.323.538 74.098.565TOPLAM VARLIKLAR97.658.753 81.572.603KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 25.088.272 18.547.365Ticari Borçlar48.830 79.536İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 10 3.637 3.637İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 45.193 75.899Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 9.858 10.128Diğer Borçlar9.255.275 9.245.644İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 11 9.247.961 9.238.247İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 7.314 7.397Kısa Vadeli Karşılıklar19 24.322 12.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24.322 12.616Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler396.317 374.123İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 396.317 374.123ARA TOPLAM34.822.874 28.269.412TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.822.874 28.269.412UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar112.936 108.697Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 112.936 108.697Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 1.137.641 743.550TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.250.577 852.247TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.073.451 29.121.659ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.585.302 52.450.944Ödenmiş Sermaye21 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 51.502 51.502Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 1.482 1.482Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)935.147 946.365Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.075 -24.857Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -36.075 -24.857Diğer Kazançlar (Kayıplar)971.222 971.222Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 692.434 692.434Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -9.240.839 -11.267.128Net Dönem Karı veya Zararı9.145.576 2.026.289TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.585.302 52.450.944TOPLAM KAYNAKLAR97.658.753 81.572.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -9.332 971.222 692.434 -14.777.009 3.509.881 50.440.180 50.440.180Transferler3.509.881 -3.509.881Dönem Karı (Zararı)2.026.289 2.026.289 2.026.289Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.525 -15.525 -15.525Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -24.857 971.222 692.434 -11.267.128 2.026.289 52.450.944 52.450.944Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -24.857 971.222 692.434 -11.267.128 2.026.289 52.450.944 52.450.944Transferler2.026.289 -2.026.289Dönem Karı (Zararı)9.145.576 9.145.576 9.145.576Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.218 -11.218 -11.218Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -36.075 971.222 692.434 -9.240.839 9.145.576 61.585.302 61.585.302Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)9.145.576 2.026.289DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.218 -15.525Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -14.382 -18.941Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.164 3.416Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi28 3.164 3.416Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.218 -15.525TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.134.358 2.010.764Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.134.358 2.010.764http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914031BIST