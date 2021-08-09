***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 0 0Satışların Maliyeti22 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri23 -606.048 -449.903 -286.009 -220.411Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 1.360.024 1.101.968 463.179 482.507Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -516.664 -59.288 199.542 -2.259ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)237.312 592.777 376.712 259.837Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 9.153.815 7.336.705 4.129.650 3.364.321Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -81.296 -48.916 -40.694 -38.441FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.309.831 7.880.566 4.465.668 3.585.717Finansman Gelirleri26 750.121 293.207 243 145.543Finansman Giderleri27 -6.355.007 -3.970.935 -2.470.917 -2.239.155SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.704.945 4.202.838 1.994.994 1.492.105Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-553.073 369.500 -599.839 264.587Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -553.073 369.500 -599.839 264.587SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.151.872 4.572.338 1.395.155 1.756.692DÖNEM KARI (ZARARI)3.151.872 4.572.338 1.395.155 1.756.692Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.151.872 4.572.338 1.395.155 1.756.692Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.012.702 -3.651.137Dönem Karı (Zararı)3.151.872 4.572.338Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-7.990.498 -6.844.476Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 18 33.249 38.129Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.153 -11.705Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 21 27.153 -11.705Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-241.967 262.346Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler11 0 1.015.126Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -244.379 -753.247Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 2.412 467Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.362.006 -6.763.745Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler8 -8.362.006 -6.763.745Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 553.073 -369.501Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.825.924 -1.378.999Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 34 -23Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -4.972İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 7 -9İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 0 -4.963Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.665.874 -1.843.684İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 2.770.974 -1.867.834İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -105.100 24.150Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 3.773 4.051Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.622 -16.990İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -6.622 -16.990Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 12.933 20.188Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.886.292 531.806İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.885.645 528.883İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 647 2.923İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-736.367 -69.375Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -555.848 68.898Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -180.519 -138.273Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.012.702 -3.651.137YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -5.710Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 - 18 0 -5.710FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.021.054 3.663.592Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.021.054 3.663.592Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 1.021.054 3.663.592Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.352 6.745NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 8.352 6.745DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ60.520 49.937DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ68.872 56.682Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 68.872 60.520Finansal Yatırımlar8 72 106Ticari Alacaklar1.114 1.121İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 10 1.114 1.121İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar820.222 3.486.096İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 11 0 2.770.974İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 820.222 715.122Peşin Ödenmiş Giderler12 12.834 16.607Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 170 146Diğer Dönen Varlıklar14 4.326.443 3.770.619ARA TOPLAM5.229.727 7.335.215TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.229.727 7.335.215DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar81.472.133 73.110.127Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 81.312.420 72.950.414Diğer Finansal Yatırımlar8 159.713 159.713Diğer Alacaklar11 23.943 23.943Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 12.416.815 12.416.815Maddi Duran Varlıklar17 64.650 97.870Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 369 398Ertelenmiş Vergi Varlığı28 4.572.298 4.674.385TOPLAM DURAN VARLIKLAR98.550.208 90.323.538TOPLAM VARLIKLAR103.779.935 97.658.753KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 4.114.946 25.088.272Ticari Borçlar44.620 48.830İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 10 3.637 3.637İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 40.983 45.193Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 13.648 9.858Diğer Borçlar10.897.188 9.255.275İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 11 10.889.227 9.247.961İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 7.961 7.314Kısa Vadeli Karşılıklar33.465 24.322Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 33.465 24.322Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler215.798 396.317İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 215.798 396.317ARA TOPLAM15.319.665 34.822.874TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.319.665 34.822.874UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21.994.380 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 21.994.380 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 21.994.380 0Uzun Vadeli Karşılıklar146.715 112.936Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 146.715 112.936Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 1.588.627 1.137.641TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.729.722 1.250.577TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER39.049.387 36.073.451ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar64.730.548 61.585.302Ödenmiş Sermaye21 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 51.502 51.502Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 1.482 1.482Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)928.521 935.147Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42.701 -36.075Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -42.701 -36.075Diğer Kazançlar (Kayıplar)971.222 971.222Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 692.434 692.434Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -95.263 -9.240.839Net Dönem Karı veya Zararı3.151.872 9.145.576TOPLAM ÖZKAYNAKLAR64.730.548 61.585.302TOPLAM KAYNAKLAR103.779.935 97.658.753Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -24.857 971.222 692.434 -11.267.128 2.026.289 52.450.944 52.450.944Transferler2.026.289 -2.026.289Dönem Karı (Zararı)4.572.338 4.572.338 4.572.338Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.904 -4.904 -4.904Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -29.761 971.222 692.434 -9.240.839 4.572.338 57.018.378 57.018.378Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -36.075 971.222 692.434 -9.240.839 9.145.576 61.585.302 61.585.302Transferler9.145.576 -9.145.576Dönem Karı (Zararı)3.151.872 3.151.872 3.151.872Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.626 -6.626 -6.626Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -42.701 971.222 692.434 -95.263 3.151.872 64.730.548 64.730.548Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.151.872 4.572.338 1.395.155 1.756.692DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.626 -4.904 1.100 1.367Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -8.835 -6.287 1.467 1.753Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.209 1.383 -367 -386Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi28 2.209 1.383 -367 -386Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.626 -4.904 1.100 1.367TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.145.246 4.567.434 1.396.255 1.758.059Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.145.246 4.567.434 1.396.255 1.758.059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956176BIST