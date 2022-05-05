***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 0 0Satışların Maliyeti22 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri23 -945.661 -258.916Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 864.938 896.845Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -1.027.669 -777.329ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.108.392 -139.400Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 10.676.631 5.024.165Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -52.566 -40.602FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.515.673 4.844.163Finansman Gelirleri27 30.246 749.878Finansman Giderleri28 -6.484.395 -3.884.090SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.061.524 1.709.951Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.150.507 46.766Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -1.150.507 46.766SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.911.017 1.756.717DÖNEM KARI (ZARARI)1.911.017 1.756.717Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.911.017 1.756.717Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.815.431 480.153Dönem Karı (Zararı)1.911.017 1.756.717Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.806.454 -4.832.372Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 18 4.081 16.625Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-6.979.394 -4.728.119Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 16 -6.979.394 -4.728.119Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.153 39.669Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 21 6.153 39.669Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.230 -113.782Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 10.820 -114.973Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 1.410 1.191Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 1.150.476 -46.765İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler80.006 3.555.808Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -25 12Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.647 -592İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -1.129 -592İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -3.518 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler727.567 2.712.396İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 0 2.770.974İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 727.567 -58.578Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -4.832 -3.569Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.769 36.304İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 14.769 36.304Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 13.664 6.340Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler214.433 1.535.069İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 215.472 1.535.245İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -1.039 -176İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-880.923 -730.152Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -760.904 -632.426Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -120.019 -97.726Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.815.431 480.153YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.797 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 18 -2.797 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.841.286 -466.228Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.841.286 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 3.841.286 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -466.228Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -466.228YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.058 13.925NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 23.058 13.925DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ79.268 60.520DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ102.326 74.445Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 102.326 79.268Finansal Yatırımlar8 99 74Ticari Alacaklar7.229 2.582İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 10 3.711 2.582İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 3.518 0Diğer Alacaklar27.977 755.544İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 27.977 755.544Peşin Ödenmiş Giderler12 27.596 22.764Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 218 191Diğer Dönen Varlıklar14 4.942.249 4.181.345ARA TOPLAM5.107.694 5.041.768TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.107.694 5.041.768DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar111.464.267 104.484.873Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 111.304.554 104.325.160Diğer Finansal Yatırımlar8 159.713 159.713Diğer Alacaklar11 23.943 23.943Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 12.416.815 12.416.815Maddi Duran Varlıklar17 37.513 38.783Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 330 344Ertelenmiş Vergi Varlığı29 4.541.878 4.532.908TOPLAM DURAN VARLIKLAR128.484.746 121.497.666TOPLAM VARLIKLAR133.592.440 126.539.434KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 40.827.631 36.986.345Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 0 0Ticari Borçlar10 146.544 130.365İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 10 3.637 3.637İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 142.907 126.728Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 21.200 14.467Diğer Borçlar23.706.350 23.481.097İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 11 23.696.692 23.470.400İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 9.658 10.697Kısa Vadeli Karşılıklar54.574 47.643Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 54.574 47.643Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler316.247 436.266İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 316.247 436.266ARA TOPLAM65.072.546 61.096.183TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.072.546 61.096.183UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar244.878 186.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 244.878 186.456Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 3.770.798 2.611.325TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.015.676 2.797.781TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER69.088.222 63.893.964ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar64.504.218 62.645.470Ödenmiş Sermaye22 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22 51.502 51.502Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 1.482 1.482Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)864.563 916.832Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-106.659 -54.390Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -106.659 -54.390Diğer Kazançlar (Kayıplar)971.222 971.222Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 727.497 727.497Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 948.157 -130.326Net Dönem Karı veya Zararı1.911.017 1.078.483TOPLAM ÖZKAYNAKLAR64.504.218 62.645.470TOPLAM KAYNAKLAR133.592.440 126.539.434Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -36.075 971.222 692.434 -9.240.839 9.145.576 61.585.302 61.585.302Transferler9.145.576 -9.145.576Dönem Karı (Zararı)1.756.717 1.756.717 1.756.717Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.726 -7.726 -7.726Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -43.801 971.222 692.434 -95.263 1.756.717 63.334.293 63.334.293Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -54.390 971.222 692.434 -130.326 1.078.483 62.645.470 62.645.470Transferler1.078.483 -1.078.483Dönem Karı (Zararı)1.911.017 1.911.017 1.911.017Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-52.269 -52.269 -52.269Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -106.659 971.222 727.497 948.157 1.911.017 64.504.218 64.504.218Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.911.017 1.756.717DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-52.269 -7.726Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -69.692 -10.301Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17.423 2.575Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi28 17.423 2.575Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)21 -52.269 -7.726TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.858.748 1.748.991Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.858.748 1.748.991http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026686BIST