***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2022 18:11
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 0 0
Satışların Maliyeti
22 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.569.185 -486.278 -623.524 -227.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.193.628 1.360.024 328.690 463.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.439.145 -636.434 -411.476 140.895
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.814.702 237.312 -706.310 376.712
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 18.782.662 9.153.815 8.106.031 4.129.650
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -99.693 -81.296 -47.127 -40.694
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.868.267 9.309.831 7.352.594 4.465.668
Finansman Gelirleri
26 30.491 750.121 245 243
Finansman Giderleri
27 -10.104.399 -6.355.007 -3.620.004 -2.470.917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.794.359 3.704.945 3.732.835 1.994.994
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.465.070 -553.073 -314.563 -599.839
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.465.070 -553.073 -314.563 -599.839
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.329.289 3.151.872 3.418.272 1.395.155
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.329.289 3.151.872 3.418.272 1.395.155
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.329.289 3.151.872 3.418.272 1.395.155
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-163.257 -1.012.702
Dönem Karı (Zararı)
5.329.289 3.151.872
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.020.339 -7.990.498
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 18 8.025 33.249
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-14.484.905 -8.362.006
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 16 -14.484.905 -8.362.006
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
809 27.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 21 809 27.153
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.334 -241.967
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.476 -244.379
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 1.142 2.412
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 1.465.066 553.073
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.527.793 3.825.924
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -30 34
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17 7
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 17 7
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
721.026 2.665.874
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 2.770.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 721.026 -105.100
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 5.152 3.773
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.122.499 -6.622
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 8.122.499 -6.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 14.445 12.933
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
576.058 1.886.292
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 579.135 1.885.645
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -3.077 647
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.911.374 -736.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -1.696.227 -555.848
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -215.147 -180.519
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-163.257 -1.012.702
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.797 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 18 -2.797 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
197.092 1.021.054
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
197.092 1.021.054
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 197.092 1.021.054
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.038 8.352
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 31.038 8.352
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.268 60.520
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
110.306 68.872
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 110.306 79.268
Finansal Yatırımlar
8 104 74
Ticari Alacaklar
2.565 2.582
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10 2.565 2.582
Diğer Alacaklar
29.518 755.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 29.518 755.544
Peşin Ödenmiş Giderler
12 17.612 22.764
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 231 191
Diğer Dönen Varlıklar
14 5.877.532 4.181.345
ARA TOPLAM
6.037.868 5.041.768
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.037.868 5.041.768
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
118.969.778 104.484.873
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 118.810.065 104.325.160
Diğer Finansal Yatırımlar
8 159.713 159.713
Diğer Alacaklar
11 28.943 23.943
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 12.416.815 12.416.815
Maddi Duran Varlıklar
17 33.583 38.783
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 316 344
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 5.159.023 4.532.908
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
136.608.458 121.497.666
TOPLAM VARLIKLAR
142.646.326 126.539.434
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 37.183.437 36.986.345
Ticari Borçlar
10 8.254.006 130.365
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 10 3.637 3.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 8.250.369 126.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 20.610 14.467
Diğer Borçlar
24.046.679 23.481.097
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 11 24.039.059 23.470.400
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.620 10.697
Kısa Vadeli Karşılıklar
55.945 47.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 55.945 47.643
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
221.119 436.266
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 221.119 436.266
ARA TOPLAM
69.781.796 61.096.183
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.781.796 61.096.183
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
244.055 186.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 244.055 186.456
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 4.702.506 2.611.325
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.946.561 2.797.781
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.728.357 63.893.964
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.917.969 62.645.470
Ödenmiş Sermaye
22 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 51.502 51.502
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
860.042 916.832
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-111.180 -54.390
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -111.180 -54.390
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
971.222 971.222
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 727.497 727.497
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 948.157 -130.326
Net Dönem Karı veya Zararı
5.329.289 1.078.483
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.917.969 62.645.470
TOPLAM KAYNAKLAR
142.646.326 126.539.434
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -36.075 971.222 692.434 -9.240.839 9.145.576 61.585.302 61.585.302
Transferler
9.145.576 -9.145.576
Dönem Karı (Zararı)
3.151.872 3.151.872 3.151.872
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.626 -6.626 -6.626
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -42.701 971.222 692.434 -95.263 3.151.872 64.730.548 64.730.548
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -54.390 971.222 692.434 -130.326 1.078.483 62.645.470 62.645.470
Transferler
1.078.483 -1.078.483
Dönem Karı (Zararı)
5.329.289 5.329.289 5.329.289
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.790 -56.790 -56.790
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -111.180 971.222 727.497 948.157 5.329.289 67.917.969 67.917.969
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.329.289 3.151.872 3.418.272 1.395.155
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-56.790 -6.626 -4.521 1.100
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -75.720 -8.835 -6.028 1.467
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.930 2.209 1.507 -367
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
28 18.930 2.209 1.507 -367
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21 -56.790 -6.626 -4.521 1.100
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.272.499 3.145.246 3.413.751 1.396.255
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.272.499 3.145.246 3.413.751 1.396.255
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053535
BIST