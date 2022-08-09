***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 0 0Satışların Maliyeti22 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri23 -1.569.185 -486.278 -623.524 -227.362Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 1.193.628 1.360.024 328.690 463.179Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -1.439.145 -636.434 -411.476 140.895ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.814.702 237.312 -706.310 376.712Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 18.782.662 9.153.815 8.106.031 4.129.650Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -99.693 -81.296 -47.127 -40.694FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.868.267 9.309.831 7.352.594 4.465.668Finansman Gelirleri26 30.491 750.121 245 243Finansman Giderleri27 -10.104.399 -6.355.007 -3.620.004 -2.470.917SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.794.359 3.704.945 3.732.835 1.994.994Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.465.070 -553.073 -314.563 -599.839Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -1.465.070 -553.073 -314.563 -599.839SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.329.289 3.151.872 3.418.272 1.395.155DÖNEM KARI (ZARARI)5.329.289 3.151.872 3.418.272 1.395.155Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.329.289 3.151.872 3.418.272 1.395.155Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-163.257 -1.012.702Dönem Karı (Zararı)5.329.289 3.151.872Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-13.020.339 -7.990.498Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 18 8.025 33.249Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-14.484.905 -8.362.006Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 16 -14.484.905 -8.362.006Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler809 27.153Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 21 809 27.153Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.334 -241.967Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -10.476 -244.379Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 1.142 2.412Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 1.465.066 553.073İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.527.793 3.825.924Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -30 34Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler17 7İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 17 7İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler721.026 2.665.874İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 0 2.770.974İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 721.026 -105.100Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 5.152 3.773Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.122.499 -6.622İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 8.122.499 -6.622Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 14.445 12.933Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler576.058 1.886.292İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 579.135 1.885.645İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -3.077 647İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.911.374 -736.367Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -1.696.227 -555.848Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -215.147 -180.519Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-163.257 -1.012.702YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.797 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 18 -2.797 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI197.092 1.021.054Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri197.092 1.021.054Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 197.092 1.021.054Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.038 8.352NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 31.038 8.352DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ79.268 60.520DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ110.306 68.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 110.306 79.268Finansal Yatırımlar8 104 74Ticari Alacaklar2.565 2.582İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 10 2.565 2.582Diğer Alacaklar29.518 755.544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 29.518 755.544Peşin Ödenmiş Giderler12 17.612 22.764Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 231 191Diğer Dönen Varlıklar14 5.877.532 4.181.345ARA TOPLAM6.037.868 5.041.768TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.037.868 5.041.768DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar118.969.778 104.484.873Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 118.810.065 104.325.160Diğer Finansal Yatırımlar8 159.713 159.713Diğer Alacaklar11 28.943 23.943Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 12.416.815 12.416.815Maddi Duran Varlıklar17 33.583 38.783Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 316 344Ertelenmiş Vergi Varlığı29 5.159.023 4.532.908TOPLAM DURAN VARLIKLAR136.608.458 121.497.666TOPLAM VARLIKLAR142.646.326 126.539.434KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 37.183.437 36.986.345Ticari Borçlar10 8.254.006 130.365İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 10 3.637 3.637İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 8.250.369 126.728Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 20.610 14.467Diğer Borçlar24.046.679 23.481.097İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 11 24.039.059 23.470.400İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 7.620 10.697Kısa Vadeli Karşılıklar55.945 47.643Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 55.945 47.643Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler221.119 436.266İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 221.119 436.266ARA TOPLAM69.781.796 61.096.183TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.781.796 61.096.183UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar244.055 186.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 244.055 186.456Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 4.702.506 2.611.325TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.946.561 2.797.781TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER74.728.357 63.893.964ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar67.917.969 62.645.470Ödenmiş Sermaye22 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22 51.502 51.502Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 1.482 1.482Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)860.042 916.832Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-111.180 -54.390Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -111.180 -54.390Diğer Kazançlar (Kayıplar)971.222 971.222Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 727.497 727.497Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 948.157 -130.326Net Dönem Karı veya Zararı5.329.289 1.078.483TOPLAM ÖZKAYNAKLAR67.917.969 62.645.470TOPLAM KAYNAKLAR142.646.326 126.539.434Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -36.075 971.222 692.434 -9.240.839 9.145.576 61.585.302 61.585.302Transferler9.145.576 -9.145.576Dönem Karı (Zararı)3.151.872 3.151.872 3.151.872Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.626 -6.626 -6.626Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -42.701 971.222 692.434 -95.263 3.151.872 64.730.548 64.730.548Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -54.390 971.222 692.434 -130.326 1.078.483 62.645.470 62.645.470Transferler1.078.483 -1.078.483Dönem Karı (Zararı)5.329.289 5.329.289 5.329.289Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-56.790 -56.790 -56.790Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -111.180 971.222 727.497 948.157 5.329.289 67.917.969 67.917.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.329.289 3.151.872 3.418.272 1.395.155DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-56.790 -6.626 -4.521 1.100Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -75.720 -8.835 -6.028 1.467Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.930 2.209 1.507 -367Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi28 18.930 2.209 1.507 -367Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)21 -56.790 -6.626 -4.521 1.100TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.272.499 3.145.246 3.413.751 1.396.255Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.272.499 3.145.246 3.413.751 1.396.255http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053535BIST