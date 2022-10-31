***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatSatışların MaliyetiTİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri23 -1.775.067 -760.927 -205.882 -274.653Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 1.805.061 3.124.509 611.434 1.764.485Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -2.186.142 -833.460 -746.997 -197.022ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.156.148 1.530.122 -341.445 1.292.810Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 21.543.405 9.095.463 2.760.742 -58.352Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -235.102 -120.594 -135.409 -39.298FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.152.155 10.504.991 2.283.888 1.195.160Finansman Gelirleri26 30.738 750.369 247 248Finansman Giderleri27 -11.180.463 -8.007.233 -1.076.064 -1.652.226SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.002.430 3.248.127 1.208.071 -456.818Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-797.711 -505.140 667.359 47.933Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -797.711 -505.140 667.359 47.933SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.204.719 2.742.987 1.875.430 -408.885DÖNEM KARI (ZARARI)7.204.719 2.742.987 1.875.430 -408.885Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.204.719 2.742.987 1.875.430 -408.885Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- 29 0,12010000 0,04570000 0,03130000 -0,00680000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.015.801 -884.986Dönem Karı (Zararı)7.204.719 2.742.987Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-16.210.191 -7.730.391Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 18 11.695 48.832Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-16.845.881 -8.005.297Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 16 -16.845.881 -8.005.297Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-176.479 45.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 21 -176.479 45.543Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.767 -324.609Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 976 -327.155Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 1.791 2.546Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 797.707 505.140İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.989.671 4.102.418Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -79 38Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.882 8İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 1.882 8İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler703.304 2.669.892İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 0 2.770.974İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 703.304 -101.082Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 15.171 11.144Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.362.437 -1.989İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 8.362.437 -1.989Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 18.915 14.367Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler742.990 2.016.558İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 747.767 2.010.288İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -4.777 6.270İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.854.949 -607.600Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -1.576.693 -465.771Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -278.256 -141.829Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.015.801 -884.986YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.797 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 18 -2.797 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.048.262 892.580Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.048.262 892.580Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 1.048.262 892.580Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.664 7.594NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 29.664 7.594DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ79.268 60.520DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ108.932 68.114Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 108.932 79.268Finansal Yatırımlar8 153 74Ticari Alacaklar700 2.582İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 10 700 2.582Diğer Alacaklar24.971 755.544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 24.971 755.544Peşin Ödenmiş Giderler12 7.593 22.764Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 243 191Diğer Dönen Varlıklar14 5.757.986 4.181.345ARA TOPLAM5.900.578 5.041.768TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.900.578 5.041.768DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar121.330.754 104.484.873Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 121.171.041 104.325.160Diğer Finansal Yatırımlar8 159.713 159.713Diğer Alacaklar11 51.212 23.943Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 12.416.815 12.416.815Maddi Duran Varlıklar17 29.926 38.783Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 303 344Ertelenmiş Vergi Varlığı29 5.149.181 4.532.908TOPLAM DURAN VARLIKLAR138.978.191 121.497.666TOPLAM VARLIKLAR144.878.769 126.539.434KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 38.034.607 36.986.345Ticari Borçlar10 8.494.593 130.365İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 10 3.637 3.637İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 8.490.956 126.728Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 17.686 14.467Diğer Borçlar24.225.063 23.481.097İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 11 24.219.143 23.470.400İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 5.920 10.697Kısa Vadeli Karşılıklar63.339 47.643Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 63.339 47.643Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler158.010 436.266İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 158.010 436.266ARA TOPLAM70.993.298 61.096.183TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER70.993.298 61.096.183UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar168.191 186.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 168.191 186.456Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 4.025.305 2.611.325TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.193.496 2.797.781TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER75.186.794 63.893.964ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.691.975 62.645.470Ödenmiş Sermaye21 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 51.502 51.502Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 1.482 1.482Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)758.618 916.832Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-212.604 -54.390Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -212.604 -54.390Diğer Kazançlar (Kayıplar)971.222 971.222Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 727.497 727.497Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 948.157 -130.326Net Dönem Karı veya Zararı7.204.719 1.078.483TOPLAM ÖZKAYNAKLAR69.691.975 62.645.470TOPLAM KAYNAKLAR144.878.769 126.539.434Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıKullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -36.075 971.222 692.434 -9.240.839 9.145.576 61.585.302 61.585.302 615.858.302Transferler9.145.576 -9.145.576Dönem Karı (Zararı)2.742.987 2.742.987 2.742.987Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-18.091 -18.092 -18.092Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -54.166 971.222 692.434 -95.263 2.742.987 64.310.198 64.310.198 64.310.198Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -54.390 971.222 727.497 -130.326 1.078.483 62.645.470 62.645.470 62.645.470Transferler1.078.483 -1.078.483Dönem Karı (Zararı)7.204.719 7.204.719 7.204.719Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-158.214 -158.214 -158.214Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -212.604 971.222 727.497 948.157 7.204.719 69.691.975 69.691.975 69.691.975Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.204.719 2.742.987 1.875.430 -408.885DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-158.214 -18.091 -101.424 -11.465Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -210.952 -24.121 -135.232 -15.287Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52.738 6.030 33.808 3.822Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi28 52.738 6.030 33.808 3.822Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)21 -158.214 -18.091 -101.424 -11.465TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.046.505 2.724.896 1.774.006 -420.350Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.046.505 2.724.896 1.774.006 -420.350http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075391BIST