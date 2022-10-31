***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:13
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.775.067 -760.927 -205.882 -274.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.805.061 3.124.509 611.434 1.764.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -2.186.142 -833.460 -746.997 -197.022
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.156.148 1.530.122 -341.445 1.292.810
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 21.543.405 9.095.463 2.760.742 -58.352
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -235.102 -120.594 -135.409 -39.298
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.152.155 10.504.991 2.283.888 1.195.160
Finansman Gelirleri
26 30.738 750.369 247 248
Finansman Giderleri
27 -11.180.463 -8.007.233 -1.076.064 -1.652.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.002.430 3.248.127 1.208.071 -456.818
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-797.711 -505.140 667.359 47.933
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -797.711 -505.140 667.359 47.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.204.719 2.742.987 1.875.430 -408.885
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.204.719 2.742.987 1.875.430 -408.885
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.204.719 2.742.987 1.875.430 -408.885
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- 29 0,12010000 0,04570000 0,03130000 -0,00680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.015.801 -884.986
Dönem Karı (Zararı)
7.204.719 2.742.987
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.210.191 -7.730.391
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 18 11.695 48.832
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16.845.881 -8.005.297
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 16 -16.845.881 -8.005.297
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-176.479 45.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 21 -176.479 45.543
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.767 -324.609
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 976 -327.155
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 1.791 2.546
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 797.707 505.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.989.671 4.102.418
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -79 38
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.882 8
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.882 8
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
703.304 2.669.892
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 2.770.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 703.304 -101.082
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 15.171 11.144
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.362.437 -1.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 8.362.437 -1.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 18.915 14.367
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
742.990 2.016.558
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 747.767 2.010.288
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -4.777 6.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.854.949 -607.600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -1.576.693 -465.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -278.256 -141.829
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.015.801 -884.986
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.797 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 18 -2.797 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.048.262 892.580
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.048.262 892.580
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 1.048.262 892.580
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.664 7.594
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 29.664 7.594
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.268 60.520
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
108.932 68.114
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 108.932 79.268
Finansal Yatırımlar
8 153 74
Ticari Alacaklar
700 2.582
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10 700 2.582
Diğer Alacaklar
24.971 755.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 24.971 755.544
Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.593 22.764
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 243 191
Diğer Dönen Varlıklar
14 5.757.986 4.181.345
ARA TOPLAM
5.900.578 5.041.768
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.900.578 5.041.768
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
121.330.754 104.484.873
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 121.171.041 104.325.160
Diğer Finansal Yatırımlar
8 159.713 159.713
Diğer Alacaklar
11 51.212 23.943
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 12.416.815 12.416.815
Maddi Duran Varlıklar
17 29.926 38.783
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 303 344
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 5.149.181 4.532.908
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
138.978.191 121.497.666
TOPLAM VARLIKLAR
144.878.769 126.539.434
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 38.034.607 36.986.345
Ticari Borçlar
10 8.494.593 130.365
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 10 3.637 3.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 8.490.956 126.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 17.686 14.467
Diğer Borçlar
24.225.063 23.481.097
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 11 24.219.143 23.470.400
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 5.920 10.697
Kısa Vadeli Karşılıklar
63.339 47.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 63.339 47.643
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
158.010 436.266
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 158.010 436.266
ARA TOPLAM
70.993.298 61.096.183
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.993.298 61.096.183
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
168.191 186.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 168.191 186.456
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 4.025.305 2.611.325
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.193.496 2.797.781
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.186.794 63.893.964
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.691.975 62.645.470
Ödenmiş Sermaye
21 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 51.502 51.502
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
758.618 916.832
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-212.604 -54.390
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -212.604 -54.390
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
971.222 971.222
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 727.497 727.497
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 948.157 -130.326
Net Dönem Karı veya Zararı
7.204.719 1.078.483
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.691.975 62.645.470
TOPLAM KAYNAKLAR
144.878.769 126.539.434
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -36.075 971.222 692.434 -9.240.839 9.145.576 61.585.302 61.585.302 615.858.302
Transferler
9.145.576 -9.145.576
Dönem Karı (Zararı)
2.742.987 2.742.987 2.742.987
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.091 -18.092 -18.092
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -54.166 971.222 692.434 -95.263 2.742.987 64.310.198 64.310.198 64.310.198
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -54.390 971.222 727.497 -130.326 1.078.483 62.645.470 62.645.470 62.645.470
Transferler
1.078.483 -1.078.483
Dönem Karı (Zararı)
7.204.719 7.204.719 7.204.719
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-158.214 -158.214 -158.214
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -212.604 971.222 727.497 948.157 7.204.719 69.691.975 69.691.975 69.691.975
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.204.719 2.742.987 1.875.430 -408.885
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-158.214 -18.091 -101.424 -11.465
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -210.952 -24.121 -135.232 -15.287
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52.738 6.030 33.808 3.822
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
28 52.738 6.030 33.808 3.822
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21 -158.214 -18.091 -101.424 -11.465
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.046.505 2.724.896 1.774.006 -420.350
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.046.505 2.724.896 1.774.006 -420.350
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075391
BIST