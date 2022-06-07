***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı gerekli nisap sağlanamadığı için ertelenmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 10.05.2022Genel Kurul Tarihi 07.06.2022Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İşmerkezi Kat:4 Esentepe Şişli İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,5 - 2020 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - 2021 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,10 - 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen İlişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,15 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Euro Yatırım 2021 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Euro Yatırım Gündem İlanı(07.06.2022 Olağan).pdf - İlan MetniEK: 3 Esas Sözleşme Değişikliği SPK Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Genel Kurul Toplantısı gerekli nisap sağlanamadığı için ertelenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Euro Yatırım G.Kurul Erteleme Tutanağı(07.06.2022).pdf - TutanakEk AçıklamalarEURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 'nin07 HAZİRAN 2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tehir TutanağıEuro Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07.06.2022 tarihinde, saat 12:00'de, Yıldız Posta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İş Merkezi Kat: 4 Esentepe Şişli - İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.06.2022 tarih ve 75284738 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Duygu SARAÇ Gözetiminde toplanmıştır.Genel Kurul toplantısına ait davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13 Mayıs 2022 tarih ve 10577 sayılı nüshasında yayımlanmış ve şirketimizin www.euroyatirim.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ‘nin Elektronik Genel Kurul (E-Genel Kurul) sisteminde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 60.000.000.- (Altmış milyon) TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 60.000.000 (Altmış milyon) adet hisseden, 600.000 TL tutarında sermayeye karşılık gelen A grubu 600.000 adet ve 6.684.996,65 TL tutarındaki sermayeye karşılık 6.684.996,65 adet B grubu hissenin vekaleten olmak üzere toplam 7.284.996,65 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.Böylece T.T.K 418'nci maddesi gereği ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılmıştır.Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı usul, çağrı ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul'un ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. 07.06.2022 Saat:12.08BAKANLIK TEMSİLCİSİ YÖNETİM KURULUDuygu SARAÇ Ali ARSLAN Feyzullah ÖNERhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035457BIST